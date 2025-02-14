Минюст РФ внёс в реестр иноагентов Гудкова* и Кунгурова*
Минюст РФ включил в реестр иноагентов социолога Льва Гудкова*, журналиста Алексея Кунгурова*, писателя и блогера Сергея Ауслендера*.
Как отвечает ведомство, они распространяли недостоверную информацию о решениях властей РФ и фейки о Российской Армии.
А ранее общественники призвали внести в список иноагентов лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева и дочь иноагента Михаила Шаца* и экстремистки Татьяны Лазаревой**.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.
** Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
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ТАСС / Валерий Шарифулин