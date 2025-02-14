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14 февраля, 14:22

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов Гудкова* и Кунгурова*

Минюст РФ включил в реестр иноагентов социолога Льва Гудкова*, журналиста Алексея Кунгурова*, писателя и блогера Сергея Ауслендера*.

Как отвечает ведомство, они распространяли недостоверную информацию о решениях властей РФ и фейки о Российской Армии.

Минюст внёс в список иноагентов активиста Шейтельмана* и журналиста Панюшкина*
Минюст внёс в список иноагентов активиста Шейтельмана* и журналиста Панюшкина*

А ранее общественники призвали внести в список иноагентов лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева и дочь иноагента Михаила Шаца* и экстремистки Татьяны Лазаревой**.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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