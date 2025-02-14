Минюст РФ внёс в реестр иноагентов Гудкова* и Кунгурова*

Минюст РФ включил в реестр иноагентов социолога Льва Гудкова*, журналиста Алексея Кунгурова*, писателя и блогера Сергея Ауслендера*.

Как отвечает ведомство, они распространяли недостоверную информацию о решениях властей РФ и фейки о Российской Армии.