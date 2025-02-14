Общественники требуют признать иноагентом дочь Шаца* и Лазаревой** Софью

Дочь иноагента Михаила Шаца* и экстремистки Татьяны Лазаревой** Софью Шац потребовали признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как стало известно SHOT, с таким требованием общественники из движения «Сорок сороков» обратились в МВД и Минюст РФ. Поводом стали неоднократные антироссийские заявления 26-летней ведущей, её высказывания против СВО и утверждения о переводе денег на Украину. По мнению общественников, выражения и действия Софьи также дискредитируют ВС РФ, поэтому её потребовали проверить в том числе и на предмет дискредитации.

Софья Шац живёт за границей после начала СВО: сначала уехала к Татьяне Лазаревой** в Испанию, потом к Михаилу Шацу* в Израиль, чуть позже перебралась с женихом в Португалию. Там, по словам девушки, с любимым она тратила около €2000 в месяц на проживание.

Напомним, Соня Шац готова на всё, чтобы заработать на безбедную жизнь в Лиссабоне. Её антироссийское «творчество» приносило копейки, но недавно ей дали важную задачу, на которую, как она сама призналась, выделил деньги Госдеп. Ей доверили роль ведущей нового сезона «Орла и решки», где продвигают ценности ЛГБТ***.