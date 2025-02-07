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7 февраля, 14:25

Минюст внёс в список иноагентов активиста Шейтельмана* и журналиста Панюшкина*

Михаил Шейтельман и Валерий Панюшкин. Обложка © ITAR-TASS / Карпов Сергей / YouTube / sheitelman

Михаил Шейтельман и Валерий Панюшкин. Обложка © ITAR-TASS / Карпов Сергей / YouTube / sheitelman

Российский Минюст пополнил реестр иностранных агентов. В него вошли журналист и писатель Валерий Панюшкин* и украинский активист Михаил Шейтельман*.

В список также попали активистка Анастасия Шевченко*, журналистка Анастасия Голубева*, политолог Ирина Бусыгина* и проект «Зона солидарности»*.

Солист «Касты» Влади* признан иноагентом
Солист «Касты» Влади* признан иноагентом

Ранее в список иноагентов попали блогер Антон Суворкин* (Anton S), а также журналист и бывший ведущий «Москвы 24» Владимир Раевский*. Кроме того, в перечень иноагентов вошли военный обозреватель «Русской службы Би-би-си» Илья Абишев*, журналист Андрей Новашов*, основатель петербургской Школы неформального образования «Апельсин» Вадим Зицер*.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Оксана Попова
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