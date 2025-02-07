Минюст внёс в список иноагентов активиста Шейтельмана* и журналиста Панюшкина*

Российский Минюст пополнил реестр иностранных агентов. В него вошли журналист и писатель Валерий Панюшкин* и украинский активист Михаил Шейтельман*.

В список также попали активистка Анастасия Шевченко*, журналистка Анастасия Голубева*, политолог Ирина Бусыгина* и проект «Зона солидарности»*.

Ранее в список иноагентов попали блогер Антон Суворкин* (Anton S), а также журналист и бывший ведущий «Москвы 24» Владимир Раевский*. Кроме того, в перечень иноагентов вошли военный обозреватель «Русской службы Би-би-си» Илья Абишев*, журналист Андрей Новашов*, основатель петербургской Школы неформального образования «Апельсин» Вадим Зицер*.