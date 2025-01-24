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24 января, 14:14

Солист «Касты» Влади* признан иноагентом

Минюст признал иноагентом рэпера Лешкевича*, известного под псевдонимом Влади*

Владислав Лешкевич* (в центре в очках). Обложка © kasta

Владислав Лешкевич* (в центре в очках). Обложка © kasta

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов. На этот раз в него попал рэпер и солист группы «Каста» Владислав Лешкевич*, известный под псевдонимом Влади*.

На сайте указано, что в список также внесён проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал»*.

Шесть журналистов и «Идите лесом»* пополнили список иноагентов
Шесть журналистов и «Идите лесом»* пополнили список иноагентов

Ранее в список иноагентов внесли рэпера Лигалайза* (Андрей Меньшиков*), журналиста Алексея Ковалёва*, блогера Данилу Белякова*, сына адвоката Генри Резника, священнослужителя Андрея Львова*, а также медиа-проект «Страна и мир. Sakharov Review* и проект «Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании*.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Оксана Попова
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