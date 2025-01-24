Солист «Касты» Влади* признан иноагентом

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов. На этот раз в него попал рэпер и солист группы «Каста» Владислав Лешкевич*, известный под псевдонимом Влади*.

На сайте указано, что в список также внесён проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал»*.

Ранее в список иноагентов внесли рэпера Лигалайза* (Андрей Меньшиков*), журналиста Алексея Ковалёва*, блогера Данилу Белякова*, сына адвоката Генри Резника, священнослужителя Андрея Львова*, а также медиа-проект «Страна и мир. Sakharov Review* и проект «Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании*.