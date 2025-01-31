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31 января, 14:16

Минюст внёс в список иноагентов блогера Суворкина* и журналиста Раевского*

Блогер Антон Суворкин* (Anton S), а также журналист и бывший ведущий «Москвы 24» Владимир Раевский*. Обложка © instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / suvorkin, vipsauna

Блогер Антон Суворкин* (Anton S), а также журналист и бывший ведущий «Москвы 24» Владимир Раевский*. Обложка © instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / suvorkin, vipsauna

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов. На этот раз в него попали блогер Антон Суворкин* (Anton S), а также журналист и бывший ведущий «Москвы 24» Владимир Раевский*.

Кроме того, в перечень иноагентов вошли военный обозреватель «Русской службы Би-би-си» Илья Абишев*, журналист Андрей Новашов*, основатель петербургской Школы неформального образования «Апельсин» Вадим Зицер*, продюсер «Русской службы Би-би-си» Елизавета Фохт-Бабушкина*, а также журналист Дмитрий Сухарев*.

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Ранее в список иноагентов внесли рэпера Лигалайза* (Андрей Меньшиков*), журналиста Алексея Ковалёва*, блогера Данилу Белякова*, сына адвоката Генри Резника, священнослужителя Андрея Львова*, а также медиа-проект «Страна и мир. Sakharov Review* и проект «Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании*. Также в перечень попал рэпер Влади.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Оксана Попова
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