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30 января, 15:20

Толоконникова* из Pussy Riot объявлена в международный розыск

Фото © EPA

Фото © EPA

Правоохранительные органы России объявили участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* в международный розыск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

В марте 2023 года Толоконникова уже находилась в розыске на территории страны. Против неё было возбуждено уголовное дело по статье 148 УК (оскорбление чувств верующих). Тем не менее, адвокат Толоконниковой заявил, что она не находилась в России последние несколько лет. В ноябре того же года ей была назначена мера пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции.

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Осенью 2024 года МВД России также объявило в розыск остальных участниц Pussy Riot: Ольгу Борисову, Алину Петрову, Диану Буркот и Тасо Плетнер.

* Признана в России СМИ-иноагентом

Марина Фещенко
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