Толоконникова* из Pussy Riot объявлена в международный розыск
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Правоохранительные органы России объявили участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* в международный розыск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.
В марте 2023 года Толоконникова уже находилась в розыске на территории страны. Против неё было возбуждено уголовное дело по статье 148 УК (оскорбление чувств верующих). Тем не менее, адвокат Толоконниковой заявил, что она не находилась в России последние несколько лет. В ноябре того же года ей была назначена мера пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции.
Осенью 2024 года МВД России также объявило в розыск остальных участниц Pussy Riot: Ольгу Борисову, Алину Петрову, Диану Буркот и Тасо Плетнер.
* Признана в России СМИ-иноагентом