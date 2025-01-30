Толоконникова* из Pussy Riot объявлена в международный розыск

В марте 2023 года Толоконникова уже находилась в розыске на территории страны. Против неё было возбуждено уголовное дело по статье 148 УК (оскорбление чувств верующих). Тем не менее, адвокат Толоконниковой заявил, что она не находилась в России последние несколько лет. В ноябре того же года ей была назначена мера пресечения в виде ареста на срок два месяца с момента задержания или экстрадиции.