Участницу группы Pussy Riot Толоконникову объявили в розыск
МВД РФ объявило в розыск участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову по уголовной статье
Надежда Толоконникова. Обложка © ТАСС / imago / Mauersberger
МВД РФ объявило в розыск участницу панк-группы Pussy Riot и основательницу интернет-издания "Медиазона"* Надежду Толоконникову* по уголовной статье. Это следует из данных базы розыска Министерства внутренних дел.
Скриншот с сайта МВД РФ о розыске Надежды Толоконниковой. Фото © МВД РФ
"Толоконникова Надежда Андреевна, 7 ноября 1989 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", — сказано в базе без уточнения статьи.
1 марта стало известно, что на Толоконникову завели дело об оскорблении чувств верующих. Сообщалось, что основанием для этого стали публикации в соцсетях. В конце декабря 2021 года женщину включили в реестр СМИ-иноагентов.
* Включены в реестр иноагентов.