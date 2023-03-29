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29 марта, 12:46

Участницу группы Pussy Riot Толоконникову объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову по уголовной статье

<p>Надежда Толоконникова. Обложка © ТАСС / imago / Mauersberger</p>

Надежда Толоконникова. Обложка © ТАСС / imago / Mauersberger

МВД РФ объявило в розыск участницу панк-группы Pussy Riot и основательницу интернет-издания "Медиазона"* Надежду Толоконникову* по уголовной статье. Это следует из данных базы розыска Министерства внутренних дел.

Скриншот с сайта МВД РФ о розыске Надежды Толоконниковой. Фото © МВД РФ

Скриншот с сайта МВД РФ о розыске Надежды Толоконниковой. Фото © МВД РФ

"Толоконникова Надежда Андреевна, 7 ноября 1989 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", — сказано в базе без уточнения статьи.

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1 марта стало известно, что на Толоконникову завели дело об оскорблении чувств верующих. Сообщалось, что основанием для этого стали публикации в соцсетях. В конце декабря 2021 года женщину включили в реестр СМИ-иноагентов.

* Включены в реестр иноагентов.

Никита Никонов
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