МВД объявило в розыск четверых участниц группы Pussy Riot по уголовной статье
МВД России объявило в розыск участниц группы Pussy Riot Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.
«Борисова Ольга Валерьевна. 18.09.1994. Разыскивается по статье УК РФ», — указано в карточке в базе МВД.
По какой именно статье ведётся розыск, пока не ясно. Аналогичные карточки появились в МВД на Буркот, Петрову и Плетнер. Как передаёт ТАСС, участницы группы могут проходить по делу о финансировании терроризма.
Ранее Life.ru рассказывал, что бывшую участницу Pussy Riot Люсю Штейн заочно приговорили к шести годам 15 суткам колонии за фейки о ВС РФ. Уголовное дело за заведомо ложные сведения было возбуждено ещё в начале 2023 года. Посты в соцсети участница группы публиковала в 2022 году. В итоге Штейн бежала за границу. А в ноябре 2023-го была заочно арестована.
ТАСС / dpa