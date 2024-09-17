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17 сентября, 16:08

МВД объявило в розыск четверых участниц группы Pussy Riot по уголовной статье

МВД России объявило в розыск участниц группы Pussy Riot Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

«Борисова Ольга Валерьевна. 18.09.1994. Разыскивается по статье УК РФ», — указано в карточке в базе МВД.

По какой именно статье ведётся розыск, пока не ясно. Аналогичные карточки появились в МВД на Буркот, Петрову и Плетнер. Как передаёт ТАСС, участницы группы могут проходить по делу о финансировании терроризма.

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Ранее Life.ru рассказывал, что бывшую участницу Pussy Riot Люсю Штейн заочно приговорили к шести годам 15 суткам колонии за фейки о ВС РФ. Уголовное дело за заведомо ложные сведения было возбуждено ещё в начале 2023 года. Посты в соцсети участница группы публиковала в 2022 году. В итоге Штейн бежала за границу. А в ноябре 2023-го была заочно арестована.

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ТАСС / dpa

Дарья Нарыкова
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