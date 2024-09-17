МВД объявило в розыск четверых участниц группы Pussy Riot по уголовной статье

МВД России объявило в розыск участниц группы Pussy Riot Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

По какой именно статье ведётся розыск, пока не ясно. Аналогичные карточки появились в МВД на Буркот, Петрову и Плетнер. Как передаёт ТАСС, участницы группы могут проходить по делу о финансировании терроризма.