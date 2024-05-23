Выступление соавтора клипа Pussy Riot на семейной выставке в Ельцин-центре требуют отменить

Общественники обвинили соавтора клипа Pussy Riot в призывах к экстремизму и потребовали запретить её выступление на семейной выставке в Ельцин-центре. С таким призывом в ФСБ, Генпрокуратуру и Минкульт обратился глава движения "Зов народа" Сергей Зайцев, пишет SHOT.

По его данным, общественников возмутило, что на 1 июня в екатеринбургском Ельцин-центре запланирован мастер-класс по созданию поделки из фетра художницы Алисы Горшениной, которая является художником клипа SWAN LAKE одиозной группы Pussy Riot. Помимо осуждения специальной военной операции в песне также звучат слова о растоптанных останках и горящей башне Останкино.