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23 мая, 17:23

Выступление соавтора клипа Pussy Riot на семейной выставке в Ельцин-центре требуют отменить

SHOT: Соавтора клипа Pussy Riot обвинили в призывах к экстремизму

Художница Алиса Горшенина. Фото © Алиса Горшенина

Художница Алиса Горшенина. Фото © Алиса Горшенина

Общественники обвинили соавтора клипа Pussy Riot в призывах к экстремизму и потребовали запретить её выступление на семейной выставке в Ельцин-центре. С таким призывом в ФСБ, Генпрокуратуру и Минкульт обратился глава движения "Зов народа" Сергей Зайцев, пишет SHOT.

По его данным, общественников возмутило, что на 1 июня в екатеринбургском Ельцин-центре запланирован мастер-класс по созданию поделки из фетра художницы Алисы Горшениной, которая является художником клипа SWAN LAKE одиозной группы Pussy Riot. Помимо осуждения специальной военной операции в песне также звучат слова о растоптанных останках и горящей башне Останкино.

При этом в День защиты детей Горшенина на мастер-классе собирается рассуждать о "разнице поколений, женской дружбе и поиске личных границ". Теперь же по результатам проверки ей может грозить до четырёх лет лишения свободы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что бывшую участницу Pussy Riot Люсю Штейн заочно приговорили к 6 годам 15 суткам за фейки о Российской армии. Уголовное дело за заведомо ложные сведения о ВС РФ было возбуждено ещё в начале прошлого года. Посты в соцсети она опубликовала в 2022 году. В итоге Штейн бежала за границу. А в ноябре 2023-го была заочно арестована за фейки о ВС РФ и объявлена в розыск.

Николь Вербер
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