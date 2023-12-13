ФСБ занялась Толоконниковой* из Pussy Riot после сбора $7 млн для ВСУ

Участницу феминистской панк-рок-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* могут признать террористкой. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин уже обратился с соответствующим заявлением в Генпрокуратуру, дело отправлено в ФСБ, пишет Mash.

Следствию предстоит установить возможные связи Толоконниковой* с ВСУ, так как ранее она призналась, что хотела бы помогать украинской армии. Если её виновность будет доказана, то исполнительнице грозит статья о поддержке террористической деятельности.

Напомним, 34-летнюю Надежду Толоконникову*, проживающую в США, разыграли российские пранкеры Лексус и Вован. Они пообщались с ней от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко и Владимира Зеленского. Толоконникова* призналась, что готова собирать деньги для украинской армии, а также сжечь русский паспорт. Она также похвасталась пранкерам, что организовала сбор семи миллионов долларов на "гуманитарную помощь Незалежной", но по негласной договорённости все деньги ушли на военные нужды.