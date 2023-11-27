Как устроилась в Лос-Анджелесе Надежда Толоконникова из Pussy Riot и что у неё осталось на родине Оглавление Как Надежда Толоконникова* призналась в спонсорстве ВСУ Сладкая жизнь в Лос-Анджелесе Чем знаменита Надежда Толоконникова* Что остаётся у Надежды Толоконниковой* в России Подзабытая в России экс-участница Pussy Riot Надежда Толоконникова* (Толокно) напомнила о себе. Когда её разыграли российские пранкеры, она наговорила русофобских гадостей и призналась, что спонсирует ВСУ. Где она сейчас живёт и что у неё осталось на родине? 42762 42762 Надежда Толоконникова*. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / ZUMA, © instagram.com** / nadyario, © Shutterstock

"Красивая из Pussy Riot", "занималась сексом беременной в музее", "устроила дебош в храме Христа Спасителя" — это, пожалуй, всё, что широкая общественность знает о Надежде Толоконниковой*. На днях девушке исполнилось тридцать четыре года, она вышла замуж за британского криптомагната Джона Ф. Колдуэлла, у них всё хорошо и богато в Лос-Анджелесе. И пусть на родине скандальную акционистку почти забыли, сама Толоконникова* прекрасно помнит о России и всё так же, как выяснилось, ненавидит её.







На минувшей неделе девушку разыграли пранкеры Лексус и Вован. Они пообщались с ней от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко и президента Владимира Зеленского под предлогом свежей идеи — собрать не поддержавших СВО российских артистов, чтобы совместно с украинскими исполнителями устроить этакий мировой пиар-тур.

— Готова помочь всем чем только могу. Конечно, я отлично помню тезис "хороший русский — мёртвый русский", — ничего не подозревая, улыбалась Толоконникова*. — В начале я очень активно и публично помогала Украине, но затем ушла полностью за кулисы, потому что, если ты из России, ты радиоактивный и вредишь, когда хочешь помочь. Мой бывший муж, Пётр Верзилов, у которого есть канадское гражданство, собирается строить завод по производству дронов под Киевом. А мне помочь не дают. Хочу украинский паспорт!

Толоконникова* призналась пранкерам, что организовала сбор семи миллионов долларов на гуманитарную помощь Незалежной, но по негласной договорённости все деньги ушли на военные нужды.

— Я сказала: вы можете публично заявить о том, что все деньги пойдут на гуманитарные нужды, но на самом деле тратьте их, как хотите. Моя позиция — гуманитарке не время сейчас. Когда избавимся от русских в Украине, тогда будем собирать средства на гуманитарку, — заявила она и выдала сакраментальное бандеровское: "Слава Украине! Героям Слава!"

Пранк с Надеждой Толоконниковой*

Генпрокуратура уже начала проверку Толоконниковой* на предмет финансирования ВСУ. Отметим, что провокаторша-иноагентша и без этого давно находится в розыске и заочно арестована за оскорбление чувств верующих.

Сладкая жизнь в Лос-Анджелесе

Уже несколько лет Надежда Толоконникова* проживает в Лос-Анджелесе, тусуется с местной творческой богемой, выпускает криптографические (NFT) токены и клеймит помимо российских властей "сексиста" Дональда Трампа. В начале этого года девушке впервые доверили провести персональную выставку — это произошло в одной из частных галерей Города ангелов.

— В зажигательном материале Толоконникова* возглавляет шабаш женщин, одетых в чёрные комбинезоны, рыболовные сети, красные балаклавы и оперные перчатки. По ходу ритуальной церемонии они сжигают большой портрет Путина и собирают прах, — так выставку описали западные журналисты.

До своего второго замужества Надежда Толоконникова* снимала скромный лофт в коммерческом здании на улице Санта-Фе в Лос-Анджелесе

Полмесяца назад Надежда Толоконникова* вышла замуж за коллекционера NFT и управляющего партнёра венчурной криптокомпании Wave британца Джона Ф. Колдуэлла. Он сделал ей предложение на огромном рекламном экране в центре Лондона. Избранник лидерши Pussy Riot позиционирует себя как долларовый миллионер, заядлый сёрфер и защитник окружающей среды.



Когда Толоконникову* разводили пранкеры, Джон тоже встрял в разговор.

— Помогать Украине — моя страсть! — перебил жену британец. — Важной частью должна быть работа над изъятием из рук противников средств. Если у врага есть криптовалюта, нужно работать с правительствами США и Украины и даже хакерами, чтобы попытаться украсть их криптовалюту. Это почти как санкции, но в мире крипты.





Второй муж Толоконниковой* хоть и британец, но учился и живёт в США. Судя по соцсетям и интервью, он осел в Лос-Анджелесе. В городе есть всего лишь один его полный тёзка (возраст тоже совпадает), и этот человек пару лет назад приобрёл роскошную виллу стоимостью $2 млн на улице Rose Ave вблизи тихоокеанского побережья. Внутри просторные комнаты, отделанные премиальными материалами и полные антиквариата, снаружи имеются терраса и внутренний двор с ландшафтным садом. И вокруг так много пальм, что виллу даже не видно с дороги.







Вероятно, на этой вилле теперь и живёт Надежда Толоконникова*.

Чем знаменита Надежда Толоконникова*

Надежда Толоконникова* родилась в Норильске в простой семье. Её отец — медик. Окончив местную школу, она переехала в Москву и поступила на философский факультет МГУ. Будучи студенткой, примкнула к леворадикальной арт-группе "Война" и вышла замуж за одного из её основателей — Петра Верзилова*. Их самый известный "перформанс" тех лет прошёл в Биологическом музее имени Тимирязева: пять пар разделись и занялись сексом в зале "Обмен энергии организмов", Толоконникова* на тот момент находилась на девятом месяце беременности.

Провокация в Биологическом музее имени Тимирязева. Фото © t.me / НУЛЕВЫЕ+

Десятые начались для Толоконниковой* блекло. Она поддержала Навального***, активно митинговала, но обходилось всё без громких скандалов. Переломным стал 2012 год. Надежда* получила роль первой скрипки в феминистской панк-группе Pussy Riot. Цели декларировались самые радикальные: пропаганда ЛГБТ, борьба с государственным строем, кардинальная децентрализация органов власти, перенос столицы в Сибирь. О главной акции Pussy Riot слышали все россияне. Пять девиц в балаклавах пробрались в храм Христа Спасителя, залезли на амвон, врубили звукоусилители и прокричали оскорбления президенту страны. Так о Надежде Толоконниковой* узнал весь мир.

Акция Pussy Riot. Фото © Wikipedia / Denis Bochkarev

Вряд ли девушка сильно расстроилась, когда её арестовали и осудили по статье "Хулиганство" на два года колонии общего режима. За решёткой она прославилась: дважды объявляла голодовку, бесконечно делала политические заявления и раздавала интервью зарубежным СМИ. Американский журнал Foreign Policy включил её в число "100 ведущих интеллектуалов мира", французская газета Le Figaro назвала "женщиной года", английское издание The Times — поместило на обложку. Наши журналисты не отставали. Глянец Maxim Russia присудил Толоконниковой* 18-е место в списке "100 самых сексуальных женщин России", радиостанция "Эхо Москвы" — 72-е место в списке "100 самых влиятельных женщин страны".

После освобождения из колонии по амнистии в 2014 году участницы Pussy Riot отправились в мировое турне. Присягнули неонацистской Украине; выступили в русофобской Эстонии; участвуя в заседании Европарламента, потребовали введения санкций против российских властей; наконец, посетили США, где подружились с тогдашней кандидаткой в президенты страны Хиллари Клинтон.

Надежда Толоконникова* и Хиллари Клинтон. Фото © Twitter / gruppa_voina

Что остаётся у Надежды Толоконниковой* в России

15-летняя дочь Надежды Толоконниковой* и Петра Верзилова* тоже сочувствует Украине — это следует из её соцсетей. Девочка живёт то с мамой в Лос-Анджелесе, то с бабушкой по отцу в трёшке московской высотки возле парка "Сокольники" (стоимость около 40 млн рублей), то подолгу занимает пентхаус на последнем этаже ЖК бизнес-класса "Махаон" в Тверском районе столицы (стоимость до 100 млн рублей).

Родители Надежды Толоконниковой* могут оставить ей в наследство две двушки, в Красноярске и Норильске.

ЖК "Махаон". Фото © 2GIS

* Лицо, согласно Минюсту, исполняющее функции иностранного агента. ** Instagram и Facebook запрещены в России, принадлежат экстремистской корпорации Meta. *** Внесён в российский список экстремистов и террористов.

Почему Толоконникова* так ненавидит Россию и россиян? 0 Это её убеждения, которых она всегда придерживалась Она известный акционист и мастер эпатажа, это игра на публику Она стала русофобкой, чтобы не испортить отношения с Западом Я не знаю, кто такая Толоконникова*, мне нет до неё дела

Авторы Пётр Егоров