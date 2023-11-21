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21 ноября, 11:23

Мосгорсуд заочно отправил под арест участницу Pussy Riot Толоконникову*

<p>Надежда Толоконникова*. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko</p>

Надежда Толоконникова*. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Мосгорсуд заочно арестовал участницу феминистской панк-рок-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляционное представление на решение Басманного суда Москвы и постановил решение первой инстанции отменить, избрать Толоконниковой* меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента её задержания или экстрадиции", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 марта стало известно, что на Толоконникову* завели дело об оскорблении чувств верующих. Сообщалось, что основанием для этого стали публикации в соцсетях. Тогда же МВД России объявило участницу Pussy Riot в международный розыск. В реестр СМИ-иноагентов Толоконникову* включили ещё в конце декабря 2021 года. Известно, что она уже долгое время находится за пределами страны.

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* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Исакова
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