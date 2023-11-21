Мосгорсуд заочно отправил под арест участницу Pussy Riot Толоконникову*
Надежда Толоконникова*. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko
Мосгорсуд заочно арестовал участницу феминистской панк-рок-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Суд рассмотрел апелляционное представление на решение Басманного суда Москвы и постановил решение первой инстанции отменить, избрать Толоконниковой* меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента её задержания или экстрадиции", — говорится в сообщении.
Напомним, 1 марта стало известно, что на Толоконникову* завели дело об оскорблении чувств верующих. Сообщалось, что основанием для этого стали публикации в соцсетях. Тогда же МВД России объявило участницу Pussy Riot в международный розыск. В реестр СМИ-иноагентов Толоконникову* включили ещё в конце декабря 2021 года. Известно, что она уже долгое время находится за пределами страны.
* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.