Мосгорсуд заочно отправил под арест участницу Pussy Riot Толоконникову*

Мосгорсуд заочно арестовал участницу феминистской панк-рок-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляционное представление на решение Басманного суда Москвы и постановил решение первой инстанции отменить, избрать Толоконниковой* меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента её задержания или экстрадиции", — говорится в сообщении.