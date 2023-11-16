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16 ноября, 11:07

Соратник Навального Милов* заочно приговорён к 8 годам тюрьмы за фейки о ВС РФ

<p>Владимир Милов*. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Владимир Милов*. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Басманный суд Москвы заочно приговорил соратника блогера Алексея Навального и экс-замминистра энергетики РФ Владимира Милова* к восьми годам колонии по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах России. Это на год меньше, чем запрашивало обвинение.

"Срок заключения Милова* будет исчисляться с момента его прибытия в Россию или экстрадиции", — отметила судья Евгения Николаева.

Милова* признали виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти". Он был объявлен в международный розыск в июле текущего года. Тогда же суд заочно арестовал его. Поводом стал стрим, в котором соратник Навального говорил о спецоперации на Украине. С 2021 года Милов* живёт за пределами страны.

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А ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика к восьми годам колонии. Его признали виновным в публичном распространении фейков о ВС РФ из-за постов в соцсетях о событиях в Буче и интервью.

* Внесён в РФ в реестр иноагентов.

Наталья Исакова
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