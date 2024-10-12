Экс-участница Pussy Riot Люся Штейн тайно сбежала из России через Белоруссию

Бывшая мундеп и экс-участница Pussy Riot Люся Штейн, заочно приговорённая к шести годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии, покинула территорию России в марте 2022 года через пункт пропуска «Каменный Лог» на границе с Белоруссией. Об этом сообщили РИА «Новости», сославшись на судебные документы.

«Была получена оперативная информация о том, что 31 марта 2022 года... через пункт пропуска «Каменный Лог» на автомобильном транспорте Штейн пересекла границу Российской Федерации и выехала по заграничному паспорту», — сообщается в документах.

Басманный районный суд назначил ей наказание в виде шести лет и 15 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима с запретом на деятельность, связанную с администрированием сайтов, на срок 3,5 года. В августе Мосгорсуд оставил приговор в силе, обвинив Штейн в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.

По версии следствия, экс-депутатка действовала по мотивам политической ненависти и использовала свой публичный статус для распространения негативной информации через интернет.

«О наличии у Штейн мотива политической ненависти свидетельствует, что она умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, используя... интернет, являясь публичным лицом, размещала материалы, содержащие её негативное и враждебное отношение к действующей власти Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, а также к действиям Вооружённых сил Российской Федерации», — подчёркивается в материалах.