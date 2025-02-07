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Регион
7 февраля, 14:43

Минюст дополнил перечень нежелательных организаций в РФ

Минюст России внёс «Реестр ущерба»* в перечень нежелательных НПО

Министерство юстиции России внесло Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine* («Реестр ущерба, нанесённого агрессией РФ против Украины»*) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной в РФ. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

По данным Минюста, «Реестр ущерба»* действует в рамках Совета Европы и располагается в Нидерландах. Ранее Генеральная прокуратура РФ (ГП) признала нежелательной данную организацию на территории страны.

На сайте организации размещаются материалы, оспаривающие принадлежность Крыма и некоторых других регионов к России, а также критикующие внешнюю политику и действия ВС РФ.

Минюст дополнил перечень нежелательных в РФ зарубежных НПО
Минюст дополнил перечень нежелательных в РФ зарубежных НПО

А ранее Life.ru писал, что Минюст РФ добавил ещё четыре НПО в список нежелательных на территории страны. Среди них — организации из Канады, Франции, Германии и Чехии.

*Деятельность организации признана нежелательной в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Дарья Нарыкова
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