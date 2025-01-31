Список нежелательных НПО пополнился организациями из Канады, Франции, Германии и Чехии
Минюст РФ добавил ещё четыре НПО в список нежелательных
Министерство юстиции России расширило перечень нежелательных неправительственных организаций, включив в него ещё четыре иностранные НПО.
В список нежелательных с 31 января внесены: канадская «Корпорация Открытый текст»*, французский «Независимый институт философии»*, немецкая «Сеть журналистов в бедственном положении»* и чешская организация «Компелсон»*.
Признание НПО нежелательными означает, что их деятельность представляет угрозу для основ конституционного строя и безопасности нашего государства. Такие организации теряют право на работу в России и могут быть подвергнуты различным санкциям.
Ранее Министерство юстиции России добавило ещё две иностранные НПО в список нежелательных. Среди них — американская Recorded Future* и канадский Canadian Center for Development of Democracy in Russia*. Решение основано на данных Генпрокуратуры, указывающих на связи этих организаций с киберугрозами и экстремистскими группами, а также на их антироссийской деятельности.
* Деятельность организации признана нежелательной в России.
Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55