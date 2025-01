Список нежелательных НПО пополнился организациями из Канады, Франции, Германии и Чехии

Ранее Министерство юстиции России добавило ещё две иностранные НПО в список нежелательных. Среди них — американская Recorded Future* и канадский Canadian Center for Development of Democracy in Russia*. Решение основано на данных Генпрокуратуры, указывающих на связи этих организаций с киберугрозами и экстремистскими группами, а также на их антироссийской деятельности.