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31 января, 19:42

Список нежелательных НПО пополнился организациями из Канады, Франции, Германии и Чехии

Минюст РФ добавил ещё четыре НПО в список нежелательных

Министерство юстиции России расширило перечень нежелательных неправительственных организаций, включив в него ещё четыре иностранные НПО.

В список нежелательных с 31 января внесены: канадская «Корпорация Открытый текст»*, французский «Независимый институт философии»*, немецкая «Сеть журналистов в бедственном положении»* и чешская организация «Компелсон»*.

Признание НПО нежелательными означает, что их деятельность представляет угрозу для основ конституционного строя и безопасности нашего государства. Такие организации теряют право на работу в России и могут быть подвергнуты различным санкциям.

Деятельность четырёх НПО из Европы признана нежелательной в РФ
Деятельность четырёх НПО из Европы признана нежелательной в РФ

Ранее Министерство юстиции России добавило ещё две иностранные НПО в список нежелательных. Среди них — американская Recorded Future* и канадский Canadian Center for Development of Democracy in Russia*. Решение основано на данных Генпрокуратуры, указывающих на связи этих организаций с киберугрозами и экстремистскими группами, а также на их антироссийской деятельности.

* Деятельность организации признана нежелательной в России.

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Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Антон Голыбин
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