Переписывают историю и помогают ВСУ: Деятельность четырёх НПО из Европы признана нежелательной в РФ

Четыре неправительственные организации из Чехии и ФРГ признаны нежелательными на территории России. Такое решение было принято Генпрокуратурой РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Za vaši a naši svobodu (Чешская Республика), Russland hinter gittern (ФРГ), MRR-Fund gemeinnützige UG (ФРГ) и Kulturus (Чешская Республика)", — сообщили в ведомстве.

Так, Za vaši a naši svobodu постоянно оказывает материальную помощь ВСУ, Russland hinter gittern публикует новости, демонизирующие образ России, а её авторы предпринимают попытки переписывания истории, MRR-Fund gemeinnützige UG распространяет материалы с дискредитацией власти и Армии РФ, а Kulturus каждый год проводит антироссийские мероприятия, где участвуют члены иностранных и международных нежелательных НПО.