Переписывают историю и помогают ВСУ: Деятельность четырёх НПО из Европы признана нежелательной в РФ
Генпрокуратура РФ сочла нежелательной деятельность четырёх НПО из Чехии и ФРГ
Четыре неправительственные организации из Чехии и ФРГ признаны нежелательными на территории России. Такое решение было принято Генпрокуратурой РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Za vaši a naši svobodu (Чешская Республика), Russland hinter gittern (ФРГ), MRR-Fund gemeinnützige UG (ФРГ) и Kulturus (Чешская Республика)", — сообщили в ведомстве.
Так, Za vaši a naši svobodu постоянно оказывает материальную помощь ВСУ, Russland hinter gittern публикует новости, демонизирующие образ России, а её авторы предпринимают попытки переписывания истории, MRR-Fund gemeinnützige UG распространяет материалы с дискредитацией власти и Армии РФ, а Kulturus каждый год проводит антироссийские мероприятия, где участвуют члены иностранных и международных нежелательных НПО.
Недавно Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который позволяет внести в список нежелательных в РФ любые иностранные компании, даже если их учредителями являются зарубежные государственные органы. Поправки коснутся сразу нескольких законов, в том числе федерального "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".
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