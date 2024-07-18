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18 июля, 15:01

Минюст РФ внёс The Moscow Times* и Фонд Карнеги* в список нежелательных НПО

Здание Минюста России в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Здание Минюста России в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Министерство юстиции России пополнило список неправительственных организаций, деятельность которых признана в РФ нежелательной. В него вошли издание The Moscow Times*, зарегистрированное в Нидерландах, и Фонд Карнеги за международный мир* из США.

"The Moscow Times* ("Москоу Таймс"*) (Королевство Нидерландов)… Carnegie Endowment for International Peace* ("Фонд Карнеги за международный мир"*) (США)", — указано в перечне.

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Напомним, русская служба The Moscow Times* была заблокирована Роскомнадзором ещё весной 2022 года. Причиной стал материал с недостоверной информацией о спецоперации на Украине. В июле 2024 года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность издания в РФ.

* Организации внесены в реестр иноагентов и признаны нежелательными в России.

Матвей Константинов
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