Минюст РФ внёс The Moscow Times* и Фонд Карнеги* в список нежелательных НПО
Здание Минюста России в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55
Министерство юстиции России пополнило список неправительственных организаций, деятельность которых признана в РФ нежелательной. В него вошли издание The Moscow Times*, зарегистрированное в Нидерландах, и Фонд Карнеги за международный мир* из США.
"The Moscow Times* ("Москоу Таймс"*) (Королевство Нидерландов)… Carnegie Endowment for International Peace* ("Фонд Карнеги за международный мир"*) (США)", — указано в перечне.
Напомним, русская служба The Moscow Times* была заблокирована Роскомнадзором ещё весной 2022 года. Причиной стал материал с недостоверной информацией о спецоперации на Украине. В июле 2024 года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность издания в РФ.
* Организации внесены в реестр иноагентов и признаны нежелательными в России.