В Минюсте пообещали рассмотреть внесение рэпера SLIMUS в список иноагентов
Рэпер Слимус. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/slimus
Министерство юстиций приняло обращение общественников из организации "Зов народа", чьи представители попросили внести рэпера SLIMUS в список иностранных агентов за оскорбления православной церкви. В ответном письме ведомства, которое есть в распоряжении Life.ru, говорится, что информация в обращении будет учтена при проведении проверки.
"Сообщаем, что информация, содержащаяся в Вашем обращении, будет учтена при осуществлении Минюстом России контрольных полномочий, предусмотренных действующим законодательством", — говорится в сообщении.
Напомним, рэпера SLIMUS (Вадима Мотылёва) общественники требуют признать иноагентом за оскорбления православной церкви. Также участники движения припомнили музыканту его высказывания против СВО на Украине и дружбу с иноагентами, которые не раз выступали с антироссийскими высказываниями.