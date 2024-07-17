В Минюсте пообещали рассмотреть внесение рэпера SLIMUS в список иноагентов

Министерство юстиций приняло обращение общественников из организации "Зов народа", чьи представители попросили внести рэпера SLIMUS в список иностранных агентов за оскорбления православной церкви. В ответном письме ведомства, которое есть в распоряжении Life.ru, говорится, что информация в обращении будет учтена при проведении проверки.

"Сообщаем, что информация, содержащаяся в Вашем обращении, будет учтена при осуществлении Минюстом России контрольных полномочий, предусмотренных действующим законодательством", — говорится в сообщении.