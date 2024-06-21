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21 июня, 19:26

SLIMUS может пополнить реестр иноагентов

SHOT: Общественники требуют признать рэпера SLIMUS иноагентом

Слим. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ slimus

Слим. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ slimus

Рэпера SLIMUS (Вадим Мотылёв) требуют признать иноагентом. Такое предложение выдвинула общественная организация "Зов народа", чьи представители нашли в песнях бывшего участника группы Centr оскорбления православной церкви, сообщает SHOT.

Также участники движения припомнили музыканту его высказывания против СВО на Украине и дружбу с Oxxxymiron*, который находится за границей, он тоже неоднократно размещал в своих социальных сетях посты с антироссийскими высказываниями.

"Зов народа" просит СК и Минюст признать Слимуса иностранным агентом, дать правовую оценку его песням, а также отменить концерты рэпера в России. Пока ведомства не комментировали информацию.

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Ранее Life.ru уже рассказывал о том, что "Ветераны России" настроились против Гуфа и Slimus. Они попросили отменить в стране концерты рэперов. По их словам, музыканты, которые исполняли песни о запрещённых веществах и "уничтожали национальную гордость", никак не вписываются в картину "новой России".

* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.

Нигина Азамова
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