SLIMUS может пополнить реестр иноагентов

Рэпера SLIMUS (Вадим Мотылёв) требуют признать иноагентом. Такое предложение выдвинула общественная организация "Зов народа", чьи представители нашли в песнях бывшего участника группы Centr оскорбления православной церкви, сообщает SHOT.

Также участники движения припомнили музыканту его высказывания против СВО на Украине и дружбу с Oxxxymiron*, который находится за границей, он тоже неоднократно размещал в своих социальных сетях посты с антироссийскими высказываниями.

"Зов народа" просит СК и Минюст признать Слимуса иностранным агентом, дать правовую оценку его песням, а также отменить концерты рэпера в России. Пока ведомства не комментировали информацию.

Ранее Life.ru уже рассказывал о том, что "Ветераны России" настроились против Гуфа и Slimus. Они попросили отменить в стране концерты рэперов. По их словам, музыканты, которые исполняли песни о запрещённых веществах и "уничтожали национальную гордость", никак не вписываются в картину "новой России".