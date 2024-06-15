"Мы строим новую Россию. Вы не вписываетесь": Концерты Guf и SLIMUS в РФ хотят запретить

Российские общественные активисты призвали отменить в стране концерты рэперов Guf (Алексей Долматов) и SLIMUS (Вадим Мотылёв), а их репертуар проверить на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, участники движения "Ветераны России" уже обратились в МВД с просьбой проверить клипы и песни Мотылёва на пропаганду запрещёнки. Товарищ Гуфа из популярной когда-то группы Centr привлёк их внимание своим возвращением в Россию.

Последние несколько лет Слимус проживал в Штатах и публично выступал против российской спецоперации. Недавно он вернулся в Россию и уже запланировал проведение пяти выступлений в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Петербурге, Москве и калининградской "Резиденции королей", последнее — совместно с Гуфом. Активисты уже призвали руководство этих регионов отказать в проведении концертов.

Про Гуфа тоже не забыли: "Ветераны России" призвали Следственный комитет проверить и его деятельность. Глава движения Ильдар Резяпов объяснил свою позицию тем, что рэперы занимались пропагандой наркотиков и работали над уничтожением национальной гордости россиян.

"Такие, как Slimus и Guf, пропагандировали наркотики и культивировали уничтожение национальной гордости. Это прекратилось. Мы строим новую Россию. Лжепевцы, вы не вписываетесь в новое время!" — заявил он.