"Мы строим новую Россию. Вы не вписываетесь": Концерты Guf и SLIMUS в РФ хотят запретить
SHOT: "Ветераны России" призвали запретить концерты рэперов Guf и SLIMUS
Рэперы Гуф и Slimus. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / slimus
Российские общественные активисты призвали отменить в стране концерты рэперов Guf (Алексей Долматов) и SLIMUS (Вадим Мотылёв), а их репертуар проверить на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, участники движения "Ветераны России" уже обратились в МВД с просьбой проверить клипы и песни Мотылёва на пропаганду запрещёнки. Товарищ Гуфа из популярной когда-то группы Centr привлёк их внимание своим возвращением в Россию.
Последние несколько лет Слимус проживал в Штатах и публично выступал против российской спецоперации. Недавно он вернулся в Россию и уже запланировал проведение пяти выступлений в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Петербурге, Москве и калининградской "Резиденции королей", последнее — совместно с Гуфом. Активисты уже призвали руководство этих регионов отказать в проведении концертов.
Про Гуфа тоже не забыли: "Ветераны России" призвали Следственный комитет проверить и его деятельность. Глава движения Ильдар Резяпов объяснил свою позицию тем, что рэперы занимались пропагандой наркотиков и работали над уничтожением национальной гордости россиян.
"Такие, как Slimus и Guf, пропагандировали наркотики и культивировали уничтожение национальной гордости. Это прекратилось. Мы строим новую Россию. Лжепевцы, вы не вписываетесь в новое время!" — заявил он.
К слову, на прошлом концерте Гуфа в Екатеринбурге не обошлось без скандалов. Мы рассказывали, как один из зрителей — 19-летний Артём, работающий комплектовщиком на складе и занимающийся смешанными единоборствами, — вылез на сцену и решил крутануть с неё сальто в толпу. Плохая идея и её паршивое исполнение привели к тому, что нога молодого человека попала по голове девушке. Разгневанная толпа едва не линчевала "акробата", Life.ru показывал, как всё происходило. Гуф принёс извинения пострадавшей, добавив "пару ласковых" об исполнителе прыжка, а впоследствии перед ней извинился и сам прыгун.