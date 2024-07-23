ГД приняла закон, позволяющий объявить нежелательной в РФ любую зарубежную фирму 23 июля, 14:13 ГД ввела возможность признавать нежелательными в РФ любые зарубежные организации. Обложка © Life.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который даёт возможность внести в список нежелательных в РФ любые иностранные компании, даже если их учредителями являются зарубежные государственные органы.

Поправки коснутся сразу нескольких законов, в том числе ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Также Дума одобрила во втором и третьем чтении поправки к УК России, устанавливающие наказание за участие в работе иностранных компаний, объявленных в нашей стране нежелательными.

Также сегодня стало известно, что Россия внесла в санкционный список 15 граждан Британии, которые возглавляют военно-промышленные предприятия, отправляющие оружие на Украину. Поимённый список опубликован на сайте МИД РФ.

Авторы Татьяна Миссуми