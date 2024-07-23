Россия объявила об ответных санкциях против 15 граждан Британии 23 июля, 12:18 МИД РФ озвучил санкции против 15 граждан Британии. Обложка © Life.ru

Россия внесла в санкционный список 15 граждан Британии, которые возглавляют военно-промышленные предприятия, отправляющие оружие на Украину. Об этом сказано в заявлении МИД РФ, там подчёркивается, что речь идёт об ответной мере.

"В рамках реагирования на агрессивные действия Лондона принято решение о дальнейшем расширении российского стоп-листа за счёт включения в него представителей британских частных компаний в области безопасности, вовлечённых в подготовку украинских военнослужащих, руководителей предприятий ВПК, поставляющих продукцию или оказывающих услуги киевскому режиму", — отмечается в тексте.

Также под санкции попали британские публицисты и специалисты, издающие антироссийские материалы по вопросам спецоперации. В МИД добавили, что Лондон целенаправленно ведёт политику по разрыву двусторонних связей с Москвой, при этом все попытки изолировать РФ или нанести нашей стране "стратегическое поражение" будут пресекаться и не достигнут успеха.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза увеличил срок действия антироссийских санкций ещё на полгода — до 31 января 2025 года. Решение касается всех ограничений, принятых в отношении Москвы, начиная с 2014 года. Пролонгация действия санкций проводится в ЕС автоматически дважды в год.

Авторы Татьяна Миссуми