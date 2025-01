Минюст дополнил перечень нежелательных в РФ зарубежных НПО

Министерство юстиции России расширило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. По данным, опубликованным на сайте ведомства, в их числе оказались американская Recorded Future* (RF*, «Записанное будущее»)* и канадская Canadian Center for Development of Democracy in Russia* («Канадский центр по развитию демократии в России»*, КЦРД)*.