Минюст дополнил перечень нежелательных в РФ зарубежных НПО

Министерство юстиции России расширило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. По данным, опубликованным на сайте ведомства, в их числе оказались американская Recorded Future* (RF*, «Записанное будущее»)* и канадская Canadian Center for Development of Democracy in Russia* («Канадский центр по развитию демократии в России»*, КЦРД)*.

Основанием для такого решения стала информация Генпрокуратуры о том, что сотрудники RF* специализируются на киберугрозах, сотрудничают с ЦРУ и разведывательными службами других государств, а также поддерживают пропаганду против России.

КЦРД*, в свою очередь, взаимодействует с экстремистскими организациями, продвигает идею об ужесточении санкций против государства, запрещает проведение акции «Бессмертный полк» на территории Канады, выступает в поддержку Украины.

Ранее ведомство пополнило реестр иностранных агентов. В список были внесены рэпер Лигалайз** (Андрей Меньшиков**), журналист Алексей Ковалёв**, блогер Данила Беляков** и другие.