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31 октября, 17:07

Минюст РФ включил в перечень нежелательных организаций НПО из Германии MiCT*

Министерство юстиции РФ внесло в список нежелательных в России организаций деятельность НПО из Германии Media in Cooperation and Transition gGmbH* (MiCT*). Об этом говорится на сайте ведомства.

«Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ... 191. № 1370-р от 30.10.2024 ... Media in Cooperation and Transition gGmbH* (MiCT*) («Средства массовой информации в сотрудничестве и трансформации»), ФРГ», — сказано в тексте.

Минюст РФ внёс «Фонд Клуни за справедливость»* в список нежелательных НПО
Минюст РФ внёс «Фонд Клуни за справедливость»* в список нежелательных НПО

Ранее в октябре Министерство юстиции внесло украинскую неправительственную организацию «Фонд 24.02»* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

* Деятельность организации признана нежелательной в России.

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ТАСС / Андрей Любимов

Татьяна Миссуми
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