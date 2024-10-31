Минюст РФ включил в перечень нежелательных организаций НПО из Германии MiCT*

Министерство юстиции РФ внесло в список нежелательных в России организаций деятельность НПО из Германии Media in Cooperation and Transition gGmbH* (MiCT*). Об этом говорится на сайте ведомства.

«Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ... 191. № 1370-р от 30.10.2024 ... Media in Cooperation and Transition gGmbH* (MiCT*) («Средства массовой информации в сотрудничестве и трансформации»), ФРГ», — сказано в тексте.

Ранее в октябре Министерство юстиции внесло украинскую неправительственную организацию «Фонд 24.02»* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.