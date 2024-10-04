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4 октября, 14:50

Минюст внёс украинский «Фонд 24.02»* в перечень нежелательных организаций в РФ

Министерство юстиции внесло украинскую неправительственную организацию «Фонд 24.02»* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что «Фонд 24.02»* был включён в реестр Минюста на основании решения Генеральной прокуратуры РФ от 18 сентября. Организация была создана в апреле 2023 года в Киеве для поддержки ВСУ.

Минюст признал иноагентом центр «Досье»*
Минюст признал иноагентом центр «Досье»*

А ранее Life.ru писал, что Минюст России внёс «Фонд Клуни за справедливость»* в список нежелательных НПО. Деятельность этой организации была признана нежелательной в нашей стране. Также в список попала немецкая НПО.

* Деятельность организации признана нежелательной в России.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Любимов

Дарья Нарыкова
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