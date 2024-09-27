Минюст признал иноагентом центр «Досье»*

Минюст РФ расширил список иноагентов, включив туда центр «Досье»*, занимающийся, помимо всего прочего, приписыванием российским Вооружённым силам всех самых страшных злодеяний для формирования исключительно негативного образа. Кроме того, реестр пополнили ещё несколько фамилий. Об этом сказано на сайте ведомства.

Иноагентами были признаны писатель Александр Генис*, историк Юрий Фельштинский*, журналист Сергей Гуляев*, бывший генеральный директор Национальной литературной премии «Большая книга» Георгий Урушадзе* и историк Александр Эткинд*. Все они, как сообщает Минюст, не живут в России.

Ведомство отметило, что все перечисленные физические и юридическое лицо занимались распространением информации, очерняющей Россию, её Армию, её внешне- и внутриполитические дела, а иногда даже само население страны.

Ранее Минюст России включил в реестр иностранных агентов каналы «HZГ»*, «ЕЖ/дневник»* и «ЕЖ/главное»*. После внесения в список иноагентов владельцы каналов решили пойти на хитрость, изменив название, чтобы не добавлять в свои материалы маркировку. Не сработало.