Даванков предложил Минюсту сокращать заключённым срок за прочитанные книги

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил сокращать срок в СИЗО и тюрьмах за прочитанные книги. Соответствующий запрос он направил Министерству юстиции РФ, копия есть в распоряжении Life.ru.

Политик сослался на данные ведомства, согласно которым из 100 тысяч отбывших срок заключённых 44 тысячи вновь идут на преступления. Он напомнил, что большинство освободившихся за время заключения теряют социальные связи, профессиональные навыки и средства к проживанию, что и подталкивает их к рецидивам.

При этом при рассмотрении ходатайства о смягчении приговора осуждённому или замене ему части срока учитывается его поведение, отношение к совершённому преступлению, а также труду и учёбе во время заключения. Однако прочитанные книги суд во внимание не берёт, отметил Даванков.

«В настоящее время отсутствует практика снижения срока наказания за прочтение книг, способствующих положительному преобразованию личности заключённого. Между тем уменьшение срока наказания за чтение книг может способствовать исправлению и ресоциализации осуждённых. Более того, указанная практика активно используется в разных странах мира», — считает глава партии «Новые люди».

В связи с этим Даванков призывает Минюст закрепить в законодательстве РФ право заключённых на сокращение срока пребывания в тюрьмах за прочитанную литературу, которая формирует у них принятые в российском обществе морально-нравственные ориентиры и способствует изменению личности в лучшую сторону. Список будет утверждать Министерство юстиции, а сам политик предложил внести туда «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского, «Воскресение» Льва Толстого, «На дне» Максима Горького и другие классические произведения.