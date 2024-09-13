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13 сентября, 15:54

Минюст включил в список иноагентов каналы «HZГ»*, «ЕЖ/дневник»* и «ЕЖ/главное»*

Российское Министерство юстиции добавило в перечень иноагентов новые названия телеграм-каналов «Незыгарь»*, BRIEF* и «BRIEF. Важное»*. Соответствущая запись появилась на официальном сайте ведомства.

После того как Минюст признал вышеперечисленные телеграм-каналы иностранными агентами, владельцы изменили их названия, вероятно, пытаясь таким незамысловатым способом уклониться от необходимости указывать соответствующую маркировку. Так, «Незыгарь»* переименовался в «HZГ»*, BRIEF* — в «ЕЖ/дневник»*, «BRIEF. Важное»* — в «ЕЖ/главное»*.

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Напомним, что вышеупомянутые телеграм-каналы попали в реестр иноагентов в середине августа. Причиной стало распространение ложной информации о действиях руководства РФ. После этого они сменили названия. Однако шалость не удалась — Роскомнадзор раскусил уловку и заявил, что смена названия не избавляет от обязанности указывать соответствующую маркировку.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Юрий Лысенко
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