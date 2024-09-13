Минюст включил в список иноагентов каналы «HZГ»*, «ЕЖ/дневник»* и «ЕЖ/главное»*

Российское Министерство юстиции добавило в перечень иноагентов новые названия телеграм-каналов «Незыгарь»*, BRIEF* и «BRIEF. Важное»*. Соответствущая запись появилась на официальном сайте ведомства.

После того как Минюст признал вышеперечисленные телеграм-каналы иностранными агентами, владельцы изменили их названия, вероятно, пытаясь таким незамысловатым способом уклониться от необходимости указывать соответствующую маркировку. Так, «Незыгарь»* переименовался в «HZГ»*, BRIEF* — в «ЕЖ/дневник»*, «BRIEF. Важное»* — в «ЕЖ/главное»*.