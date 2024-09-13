Минюст включил в список иноагентов каналы «HZГ»*, «ЕЖ/дневник»* и «ЕЖ/главное»*
Российское Министерство юстиции добавило в перечень иноагентов новые названия телеграм-каналов «Незыгарь»*, BRIEF* и «BRIEF. Важное»*. Соответствущая запись появилась на официальном сайте ведомства.
После того как Минюст признал вышеперечисленные телеграм-каналы иностранными агентами, владельцы изменили их названия, вероятно, пытаясь таким незамысловатым способом уклониться от необходимости указывать соответствующую маркировку. Так, «Незыгарь»* переименовался в «HZГ»*, BRIEF* — в «ЕЖ/дневник»*, «BRIEF. Важное»* — в «ЕЖ/главное»*.
Напомним, что вышеупомянутые телеграм-каналы попали в реестр иноагентов в середине августа. Причиной стало распространение ложной информации о действиях руководства РФ. После этого они сменили названия. Однако шалость не удалась — Роскомнадзор раскусил уловку и заявил, что смена названия не избавляет от обязанности указывать соответствующую маркировку.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.
ТАСС / РБК / Андрей Любимов