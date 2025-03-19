Бог им судья: Бабкина в свой день рождения ёмко высказалась об уехавших из России артистах

Уехавшие из России певицы Алла Пугачёва и Земфира* сделали свой выбор. Такой лаконичный комментарий о покинувших нашу страну коллегах сделала народная артистка России Надежда Бабкина.

«Давайте вспоминать тех, кто здесь, у нас в стране. Те люди сделали свой выбор и бог им судья», — заметила она в интервью для радио «Комсомольская правда».

А вот для оставшихся в стране коллег по эстраде она не пожалела тёплых слов. В частности Бабкина выделила Ирину Аллегрову и Надежду Кадышеву.

Напомним, что сегодня Надежда Бабкина празднует 75-летие. С днём рождения народную артистку поздравил президент России Владимир Путин, отметивший её неповторимый вклад в сохранение и развитие традиций русской песни.