«Вносите уникальный вклад»: Путин поздравил Надежду Бабкину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку, певицу Надежду Бабкину. Глава государства подчеркнул её уникальный вклад в сохранение и развитие традиций русской песни. Сегодня, 19 марта, Бабкиной исполнилось 75 лет.

«Вы посвятили себя народному искусству и на протяжении многих лет вместе с созданным Вами творческим коллективом вносите поистине уникальный вклад в сохранение и развитие замечательных традиций русской песни», — указано в тексте поздравления.

Путин отметил востребованную общественную работу артистки. Кроме того, Бабкина активно участвует в реализации патриотических, благотворительных инициатив. Российский лидер пожелал певице доброго здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях.

Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года в Ахтубинске, Астраханская область. С раннего возраста она активно участвовала в вокальной самодеятельности. В 1975 году Бабкина основала вокальный ансамбль «Русская песня». За годы своей работы коллектив обработал более ста народных песен, многие из которых стали популярными хитами. Позже на основе ансамбля был создан первый в России государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня», бессменным руководителем которого является Надежда Бабкина.