Почти нет морщин: 74-летняя Бабкина удивила резко помолодевшим лицом
Надежда Бабкина намекнула, что выглядеть молодо ей помогает хорошая генетика
Надежда Бабкина в Кремле 24 ноября. Фото © сайт MK.ru / Дмитрий Ильинский
Надежда Бабкина, кажется, узнала секрет вечной молодости. Вопреки всем законам природы 74-летняя артистка не стареет, а с каждым годом выглядит всё лучше и лучше. Новый выход в свет народницы это только подтверждает.
Как сообщается на сайте MK.ru, 24 ноября певица выступила в Кремле на праздничном концерте в честь Дня матери. Присутствующие не могли не заметить, как звезда расцвела, и осыпали её комплиментами. Сама Бабкина была в хорошем расположении духа и не отказалась раскрыть журналистам секрет своей неувядающей внешности.
«Природа-матушка помогла и мама», — призналась она.
Также исполнительница народных песен признавалась, что старается меньше спать, чтобы держать себя в тонусе. Кроме того, она ограничивает себя в еде, придерживаясь интервального голодания. О пластических операциях знаменитость предпочитает не говорить, однако по мнению экспертов, она точно прибегала к ряду манипуляций, а также регулярно посещает косметологов.