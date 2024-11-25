«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 19:10

Почти нет морщин: 74-летняя Бабкина удивила резко помолодевшим лицом

Надежда Бабкина намекнула, что выглядеть молодо ей помогает хорошая генетика

Надежда Бабкина в Кремле 24 ноября. Фото © сайт MK.ru / Дмитрий Ильинский

Надежда Бабкина в Кремле 24 ноября. Фото © сайт MK.ru / Дмитрий Ильинский

Надежда Бабкина, кажется, узнала секрет вечной молодости. Вопреки всем законам природы 74-летняя артистка не стареет, а с каждым годом выглядит всё лучше и лучше. Новый выход в свет народницы это только подтверждает.

Как сообщается на сайте MK.ru, 24 ноября певица выступила в Кремле на праздничном концерте в честь Дня матери. Присутствующие не могли не заметить, как звезда расцвела, и осыпали её комплиментами. Сама Бабкина была в хорошем расположении духа и не отказалась раскрыть журналистам секрет своей неувядающей внешности.

«Природа-матушка помогла и мама», — призналась она.

Продюсер раскрыл гонорар Надежды Бабкиной за одно выступление и её райдер
Продюсер раскрыл гонорар Надежды Бабкиной за одно выступление и её райдер

Также исполнительница народных песен признавалась, что старается меньше спать, чтобы держать себя в тонусе. Кроме того, она ограничивает себя в еде, придерживаясь интервального голодания. О пластических операциях знаменитость предпочитает не говорить, однако по мнению экспертов, она точно прибегала к ряду манипуляций, а также регулярно посещает косметологов.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Надежда Бабкина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar