Почти нет морщин: 74-летняя Бабкина удивила резко помолодевшим лицом

Надежда Бабкина, кажется, узнала секрет вечной молодости. Вопреки всем законам природы 74-летняя артистка не стареет, а с каждым годом выглядит всё лучше и лучше. Новый выход в свет народницы это только подтверждает.

Как сообщается на сайте MK.ru, 24 ноября певица выступила в Кремле на праздничном концерте в честь Дня матери. Присутствующие не могли не заметить, как звезда расцвела, и осыпали её комплиментами. Сама Бабкина была в хорошем расположении духа и не отказалась раскрыть журналистам секрет своей неувядающей внешности.

«Природа-матушка помогла и мама», — призналась она.