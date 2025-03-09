«Неподражаемое обаяние»: Путин поздравил народную артистку РФ Голубкину с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РФ, актрису театра и кино Ларису Голубкину с юбилеем. Глава государства отметил артистизм и обаяние вдовы Андрея Миронова.

«Примите тёплые поздравления с юбилейным днём рождения. Вы в полной мере реализовали свой творческий потенциал и в кино, и на эстраде, и на сцене родного для вас Центрального академического театра Российской армии», — указано в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Путин добавил, что миллионы ценителей искусства в России искренне восхищаются самобытным и щедрым талантом Голубкиной, её неподражаемым артистизмом и обаянием, а также прекрасными вокальными способностями. Глава государства пожелал актрисе здоровья, бодрости духа и всего самого доброго.

Ларису Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. С 1964 года служит в Центральном академическом театре Российской армии. В качестве приглашенной артистки Голубкина играла в спектакле Московского драматического театра им. А. С. Пушкина «Девичник club» по произведению Айвена Менчелла. Кроме того, фильмография артистки включает более 20 кинокартин и фильмов-спектаклей. Она снималась в таких фильмах, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Живописная авантюра», «Освобождение: Огненная дуга», «Гусарская баллада».