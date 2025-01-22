Тает на глазах: Рак крови приковал к кровати звезду «Гусарской баллады» Ларису Голубкину
SHOT: Онкобольной актрисе Голубкиной потребовалась экстренная помощь врачей
Лариса Голубкина. Агентство «Москва» / Любимов Андрей
Звезде фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» Ларисе Голубкиной понадобилась экстренная помощь врачей. По сведениям SHOT, вдова Андрея Миронова стремительно теряет вес на фоне онкологии и уже не встаёт с постели.
К 84-летней звезде приехали медики, которым она пожаловалась на сильные боли в голове и в теле. Лариса Ивановна не может спать без снотворного, ей регулярно ставят обезболивающие уколы, дают таблетки, чтобы блокировать болевые ощущения. У Голубкиной зафиксировали заметное снижение веса. Помимо того, у неё пролежни — если ранее актриса передвигалась на инвалидном кресле, то теперь не встаёт с кровати из-за общего состояния слабости, даже отказывается от помощи близких.
В ближайшее время будет решаться вопрос о госпитализации актрисы.
В конце июля 2024 года вдова Андрея Миронова проходила стационарное лечение в Боткинской больнице. Десять лет назад в Германии ей поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема» — это заболевание системы крови, протекающее с поражением костного мозга. В 2022 году актриса проходила курс полихимиотерапии и достигла ремиссии.