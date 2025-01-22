Тает на глазах: Рак крови приковал к кровати звезду «Гусарской баллады» Ларису Голубкину

Звезде фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» Ларисе Голубкиной понадобилась экстренная помощь врачей. По сведениям SHOT, вдова Андрея Миронова стремительно теряет вес на фоне онкологии и уже не встаёт с постели.

К 84-летней звезде приехали медики, которым она пожаловалась на сильные боли в голове и в теле. Лариса Ивановна не может спать без снотворного, ей регулярно ставят обезболивающие уколы, дают таблетки, чтобы блокировать болевые ощущения. У Голубкиной зафиксировали заметное снижение веса. Помимо того, у неё пролежни — если ранее актриса передвигалась на инвалидном кресле, то теперь не встаёт с кровати из-за общего состояния слабости, даже отказывается от помощи близких.

В ближайшее время будет решаться вопрос о госпитализации актрисы.