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22 января, 06:30

Тает на глазах: Рак крови приковал к кровати звезду «Гусарской баллады» Ларису Голубкину

SHOT: Онкобольной актрисе Голубкиной потребовалась экстренная помощь врачей

Лариса Голубкина. Агентство «Москва» / Любимов Андрей

Лариса Голубкина. Агентство «Москва» / Любимов Андрей

Звезде фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» Ларисе Голубкиной понадобилась экстренная помощь врачей. По сведениям SHOT, вдова Андрея Миронова стремительно теряет вес на фоне онкологии и уже не встаёт с постели.

К 84-летней звезде приехали медики, которым она пожаловалась на сильные боли в голове и в теле. Лариса Ивановна не может спать без снотворного, ей регулярно ставят обезболивающие уколы, дают таблетки, чтобы блокировать болевые ощущения. У Голубкиной зафиксировали заметное снижение веса. Помимо того, у неё пролежни — если ранее актриса передвигалась на инвалидном кресле, то теперь не встаёт с кровати из-за общего состояния слабости, даже отказывается от помощи близких.

В ближайшее время будет решаться вопрос о госпитализации актрисы.

В конце июля 2024 года вдова Андрея Миронова проходила стационарное лечение в Боткинской больнице. Десять лет назад в Германии ей поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема» — это заболевание системы крови, протекающее с поражением костного мозга. В 2022 году актриса проходила курс полихимиотерапии и достигла ремиссии.

Онкобольной вдове Андрея Миронова Голубкиной придётся пройти курс химиотерапии
Онкобольной вдове Андрея Миронова Голубкиной придётся пройти курс химиотерапии
Андрей Бражников
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