Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
11 октября, 07:15

Можно только облегчить боль: Вдова Андрея Миронова страдает от неизлечимой болезни

Mash: Вдова актёра Миронова Голубкина страдает от неизлечимой болезни крови

Лариса Голубкина. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Лариса Голубкина. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Вдова актёра Андрея Миронова Лариса Голубкина страдает от неизлечимой болезни крови. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Она страдает от болезни Вальденстрёма, диагноз был поставлен в 2014 году в Германии. До 2022 года патология развивалась вяло, а после курсов химиотерапии Голубкина добилась ремиссии.

В этом году болезнь продолжила развиваться и героиня «Гусарской баллады» попала в больницу. Врачи признали её неизлечимо больной и назначили паллиативные процедуры, чтобы уменьшить боль. Сейчас 84-летняя Голубкина передвигается в инвалидном кресле под присмотром сиделки. Больше всего оказались поражены слух и зрение, однако речевые функции сохранены. Женщина жалуется на жуткие боли в суставах.

Разбитый деменцией Брюс Уиллис перестал самостоятельно ходить
Разбитый деменцией Брюс Уиллис перестал самостоятельно ходить

Недавно врач-онколог Евгений Черёмушкин в беседе с Life.ru рассказал о проблемах со здоровьем у британского короля Карла III. Онколог уверен, если врачи перестали лечить рак предстательной железы, от которого монарх страдает несколько месяцев, значит его уже не спасти.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Андрей Миронов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров