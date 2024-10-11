Можно только облегчить боль: Вдова Андрея Миронова страдает от неизлечимой болезни

Вдова актёра Андрея Миронова Лариса Голубкина страдает от неизлечимой болезни крови. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Она страдает от болезни Вальденстрёма, диагноз был поставлен в 2014 году в Германии. До 2022 года патология развивалась вяло, а после курсов химиотерапии Голубкина добилась ремиссии.

В этом году болезнь продолжила развиваться и героиня «Гусарской баллады» попала в больницу. Врачи признали её неизлечимо больной и назначили паллиативные процедуры, чтобы уменьшить боль. Сейчас 84-летняя Голубкина передвигается в инвалидном кресле под присмотром сиделки. Больше всего оказались поражены слух и зрение, однако речевые функции сохранены. Женщина жалуется на жуткие боли в суставах.