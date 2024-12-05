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5 декабря, 05:26

Онкобольной вдове Андрея Миронова Голубкиной придётся пройти курс химиотерапии

Актрисе Голубкиной предстоит пройти курс химиотерапии, чтобы добиться ремиссии

Лариса Голубкина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Лариса Голубкина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Звезде фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» Ларисе Голубкиной предстоит курс химиотерапии, чтобы добиться ремиссии. По данным SHOT, у актрисы прошли болевые синдромы на фоне онкологии за счёт обезболивающей терапии

К 84-летней народной артистке РСФСР, которой присвоен паллиативный статус из-за рака третьей степени и заболевания системы крови, приехали специалисты из центра паллиативной помощи. У Ларисы Ивановны, которая передвигается по квартире только на инвалидном кресле, отметили улучшения на фоне обезболивающей терапии и рекомендовали пройти в ближайшее время курс химиотерапии, чтобы нейтрализовать оставшиеся раковые клетки.

В конце июля 2024 года вдова Андрея Миронова проходила стационарное лечение в Боткинской больнице. Десять лет назад в Германии ей поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема» — вялотекущее, медленно развивающееся заболевание опухолевой природы. Это заболевание системы крови, протекающее с поражением костного мозга. В 2022 году она уже проходила курс полихимиотерапии, достигла ремиссии.

Никита Никонов
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