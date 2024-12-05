Онкобольной вдове Андрея Миронова Голубкиной придётся пройти курс химиотерапии

Звезде фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» Ларисе Голубкиной предстоит курс химиотерапии, чтобы добиться ремиссии. По данным SHOT, у актрисы прошли болевые синдромы на фоне онкологии за счёт обезболивающей терапии

К 84-летней народной артистке РСФСР, которой присвоен паллиативный статус из-за рака третьей степени и заболевания системы крови, приехали специалисты из центра паллиативной помощи. У Ларисы Ивановны, которая передвигается по квартире только на инвалидном кресле, отметили улучшения на фоне обезболивающей терапии и рекомендовали пройти в ближайшее время курс химиотерапии, чтобы нейтрализовать оставшиеся раковые клетки.