Налог на предателей. Почему с 1 марта Моргенштерн, Макаревич, Земфира и другие беглецы лишились доходов из России Среди бежавших за границу звёзд царит паника: отныне все их доходы в России будут поступать на особый счёт в банке — и они не смогут ими пользоваться, пока с них не снимут статус иноагента. Кого затронули эти меры? 6 марта, 21:15 Иноагенты Алишер Моргенштерн* и Земфира*. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Александра Краснова, Вадим Тараканов

Бедный Моргенштерн*

На днях в своих соцсетях иноагент Алишер Моргенштерн* неожиданно начал жаловаться на незаметно подкравшуюся бедность и выпрашивать деньги у подписчиков. Чтобы хоть как-то придать происходящему достойный вид, за донаты артист готов раздать автографы и мерчи.

— Сегодня я обеднел на десятки миллионов рублей из-за вступившего в силу закона, по которому больше не получаю деньги за музыку на русских площадках, а это 90% моей аудитории, — сокрушался рэпер. — Ни на что не намекаю, но я три часа подписывал полторы тысячи открыток, а ещё у меня есть худи и футболки. Поддержите молодого музыканта!

Вряд ли знающий толк в экстравагантных выходках Моргенштерн* эпатировал публику и в этот раз: с 1 марта в России действительно заработал закон, по которому доходы иноагентов от продажи недвижимости, транспорта, процентов по вкладам, а также песен, концертов и прочей деятельности должны перечисляться не на их обычные счета, а на специальный. Его иноагенты обязаны открыть в одном из уполномоченных российских банков не позднее 25 марта этого года.

Таким образом, отныне все получаемые ими в стране доходы будут замораживаться на неопределённый срок, поскольку снять их можно только в одном случае — если владелец счёта когда-нибудь будет исключён из реестра иноагентов Минюста РФ.

Моргенштерн* с протянутой рукой. Такого перформанса в его карьере, кажется, пока не было. © Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_stern

Кого затронет новый закон

Новый закон больно ударит рублём прежде всего по музыкантам — их альбомы исторически продаются в основном в России. Кроме Моргенштерна* это Андрей Макаревич*, Борис Гребенщиков*, группы «Би-2» (хотя с ней есть нюансы), «Порнофильмы», «Каста», «Литл биг», рэперы Noize MC*, Face*, Лигалайз*, Оксимирон*, певицы Земфира*, Монеточка*, экс-лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский* и прочие беглецы калибром помельче.

Интересно, что серьёзность происходящего до них дошла не сразу — сначала многие артисты даже бравировали включением в реестр иноагентов Минюста, заявляя, что таким образом они попали «в клуб приличных людей». А уже начиная с 2023 года началась настоящая лихорадка переписывания российских активов и бизнесов на родственников и распродажа оставшейся недвижимости.

Напомним, та же Земфира* в 2023 году переписала свою квартиру на Фрунзенской набережной на подругу Ренату Литвинову, вышла из числа учредителей лейбла «Вельвет мьюзик», среди которых находится сестра братьев Меладзе, однако в России до сих пор работает её ИП.

Андрей Макаревич* долю в двушке на Ленинском проспекте передал своему сыну — актёру Ивану Макаревичу, а особняк в элитном посёлке Павлово — сестре. У музыканта закрыт ИП, но он продолжает числиться в собственниках продюсерской фирмы «Самый смак», которая по итогам 2023 года заработать скромные 150 тыс. рублей, и ликвидируемой ФНС пропагандистской конторы «Философия ненасилия».

Максим Покровский*, переехавший в Нью-Йорк, переоформил московскую четырёхкомнатную квартиру у метро «Митино» за 25,7 миллиона рублей на жену. Семья пыталась продать её с мебелью, но покупателей до сих пор так и не нашлось. Прошлой осенью жильё оказалось под угрозой ареста: российские налоговики пытались взыскать с рокера и его семьи задолженность по налогам — более 400 тысяч рублей, которая игнорировалась месяцами. Музыкант погасил задолженность буквально месяц назад.

Семён Слепаков*. Фото © ТАСС / Natache, URA.RU

Актёр и музыкант Семён Слепаков*, сбежавший в Израиль, продал свои роскошные апартаменты площадью 217 квадратов в самом центре Москвы, в ЖК Park Residence, что буквально в двух шагах от Крымской набережной Москвы-реки, напротив памятника Петру Великому. Стоимость владения оценивалась почти в 300 млн рублей. После сделки у комика не осталось недвижимости в России.

Беглецов вычислят через банки и обложат особым налогом

Похоже, Моргенштерн* — первая ласточка в грядущем хоре негодования. Лайки под его постом уже поставили иноагенты Юрий Дудь* и Данила Поперечный*. Остальные беглые артисты по крайней мере на публике пока хранят молчание, но, возможно, это ненадолго, так как в обозримом будущем ситуация для них может усугубиться ещё больше: российские власти намерены выявлять истинное налоговое резидентство россиян, часто пропадающих за границами России.

Сделать это планируется за счёт мониторинга использования банковских карт и приложений граждан. Если в течение полугода они будут активироваться из-за границы, их владелец автоматически утратит российское налоговое резидентство — и все его доходы в России станут облагаться повышенным 30%-ным налогом. Исключение составят только сотрудники российских компаний, работающих в иностранной юрисдикции.

Таким образом, под внимание ФНС попадут не только беглые иноагенты, но и те российские артисты, кто на родине появляется лишь чтобы заработать, приезжая на гастроли. В России в таком поведении публично подозревали целый ряд звёзд — дочь Аллы Пугачёвой Кристину Орбакайте, певца Валерия Леонтьева, продюсера Александра Цекало, актёра Алексея Воробьёва.

Как беглые блогеры лишились рекламы

Напомним, российские власти начали последовательно лишать иноагентов и беглых селебов заработка в России ещё с начала прошлого года: в марте вступил в силу закон, запрещающий гражданам и бизнесу размещать рекламу на информационных площадках иноагентов, мощно ударивший по кошельку многих беглых оппозиционных журналистов, публицистов и гражданских активистов.

Юрий Дудь*. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

На отсутствие рекламы и непонимание, как дальше вести свою деятельность, в своих соцсетях и на каналах жаловались журналисты Юрий Дудь*, Алексей Пивоваров*, Катерина Гордеева*, Ирина Шихман*, Илья Варламов*. Впрочем, все они так или иначе пока сохранили присутствие на таких платформах, как YouTube.

Официально иноагенты живут за счёт донатов от подписчиков, но в это верится с трудом: бюджет производства каждого ролика в «Ютубе», по их собственным признаниям, может достигать миллионов рублей. Возможно, их поклонники — очень щедрые люди.

Кого из иноагентов могут лишить недвижимости

Следом заработал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, прежде всего касающийся беглых иноагентов, в отношении которых заведены соответствующие уголовные дела. Под уголовкой, кстати, сейчас ходят артисты Моргенштерн*, Монеточка*, а также телеведущая и гражданская супруга журналиста Михаила Фишмана* Юлия Таратута*, в их отношении возбуждены дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

В ближайшее время под преследование может попасть и рэпер Оксимирон*: буквально на днях общественники обратились в правоохранительные органы с требованием возбудить дело после появившейся в Сети информации о том, что рэпер якобы растлевал детей.

Алла Пугачёва и Максим Галкин*. Фото © ТАСС / Анна Салынская

А кроме них, что называется, по лезвию бритвы ходит семья Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. В отношении супруга по настоянию общественников уже проводилось несколько проверок по фактам его многочисленных русофобских высказываний и поддержки Украины. Дело пока не открывалось, но и точку в этой истории ставить ещё рано.

У четы, напомним, так и не продан замок в подмосковной деревне Грязь стоимостью 1 млрд рублей. Причин несколько: завышенная, по мнению риелторов, цена, опасения покупателей в связи с иноагентским статусом Галкина* и большая путаница с земельными участками, на которых стоит имение.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Андрей Макаревич*. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе Нужно ли лишать бежавших из России звёзд их доходов и конфисковать их имущество? 0 Обязательно, ведь они живут на эти деньги за границей и критикуют Россию Достаточно заморозить их доходы на особых счетах Нужно направить все доходы иноагентов на социальную поддержку россиян

Авторы Евгений Кузнецов