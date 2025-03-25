Трём известным актёрам присвоено звание народных артистов РФ
Путин присвоил звание народного артиста России Аверину, Олешко и Михалковой
Максим Аверин и Анна Михалкова. Обложка © TACC / Валерий Шарифулин / Сергей Виноградов
В день работника культуры ряд известных актёров были удостоены нового звания. Среди них звезда сериала «Склифосовский» Максим Аверин, актёр Театра Вахтангова Александр Олешко и актриса Анна Михалкова. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на официальном правовом портале.
В документе указано, что звание народный артист РФ присвоено «за значительные достижения в области кинематографа, хореографии, циркового и эстрадного искусства». Также звания народной артистки удостоена актриса Театра Вахтангова Лидия Вележева.
Кроме того, президент наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве», а актёра Кирилла Пирогова — орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Ранее Путин поздравил представителей российской культуры с их профессиональным праздником, который отмечается в России 25 марта. Во время церемонии вручения премий деятелям культуры в Кремле он отметил, что российская культура является связующим звеном между различными поколениями просветителей и творческих личностей в стране.