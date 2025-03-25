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25 марта, 18:33

Трём известным актёрам присвоено звание народных артистов РФ

Путин присвоил звание народного артиста России Аверину, Олешко и Михалковой

Максим Аверин и Анна Михалкова. Обложка © TACC / Валерий Шарифулин / Сергей Виноградов

Максим Аверин и Анна Михалкова. Обложка © TACC / Валерий Шарифулин / Сергей Виноградов

В день работника культуры ряд известных актёров были удостоены нового звания. Среди них звезда сериала «Склифосовский» Максим Аверин, актёр Театра Вахтангова Александр Олешко и актриса Анна Михалкова. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на официальном правовом портале.

В документе указано, что звание народный артист РФ присвоено «за значительные достижения в области кинематографа, хореографии, циркового и эстрадного искусства». Также звания народной артистки удостоена актриса Театра Вахтангова Лидия Вележева.

Кроме того, президент наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве», а актёра Кирилла Пирогова — орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее Путин поздравил представителей российской культуры с их профессиональным праздником, который отмечается в России 25 марта. Во время церемонии вручения премий деятелям культуры в Кремле он отметил, что российская культура является связующим звеном между различными поколениями просветителей и творческих личностей в стране.

Стали известны лауреаты премий президента для молодых деятелей культуры
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Наталья Демьянова
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