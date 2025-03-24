Стали известны лауреаты премий президента для молодых деятелей культуры

Помощник президента Владимир Мединский и зампред Совета по культуре и искусству Карен Шахназаров объявили имена лауреатов президентских премий молодым деятелям культуры и в области литературы и искусства для детей и юношества за 2024 год. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Обладателями премии стали:

Иван Никифорчин — худрук МГАСО (Московского государственного академического симфонического оркестра);

Алексей Капустин — глава проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ (Московского архитектурного института)

Рената Шакирова — прима-балерина Мариинского театра

Премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества удостоены:

Художник-иллюстратор Ольга Ионайтис;

худрук Ансамбля песни и пляски имени В.С.Локтева Леонид Фрадкин, главный балетмейстер ансамбля Марина Егорова и главный хормейстер ансамбля Анна Аверьяненко;

писатель, гендиректор издательства «Проспект» Леонид Рожников