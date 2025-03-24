Стали известны лауреаты премий президента для молодых деятелей культуры
Помощник президента Владимир Мединский и зампред Совета по культуре и искусству Карен Шахназаров объявили имена лауреатов президентских премий молодым деятелям культуры и в области литературы и искусства для детей и юношества за 2024 год. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Обладателями премии стали:
- Иван Никифорчин — худрук МГАСО (Московского государственного академического симфонического оркестра);
- Алексей Капустин — глава проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ (Московского архитектурного института)
- Рената Шакирова — прима-балерина Мариинского театра
Премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества удостоены:
- Художник-иллюстратор Ольга Ионайтис;
- худрук Ансамбля песни и пляски имени В.С.Локтева Леонид Фрадкин, главный балетмейстер ансамбля Марина Егорова и главный хормейстер ансамбля Анна Аверьяненко;
- писатель, гендиректор издательства «Проспект» Леонид Рожников
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