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24 марта, 12:42

Стали известны лауреаты премий президента для молодых деятелей культуры

Помощник президента Владимир Мединский и зампред Совета по культуре и искусству Карен Шахназаров объявили имена лауреатов президентских премий молодым деятелям культуры и в области литературы и искусства для детей и юношества за 2024 год. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Обладателями премии стали:

  • Иван Никифорчин — худрук МГАСО (Московского государственного академического симфонического оркестра);
  • Алексей Капустин — глава проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ (Московского архитектурного института)
  • Рената Шакирова — прима-балерина Мариинского театра

Премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества удостоены:

  • Художник-иллюстратор Ольга Ионайтис;
  • худрук Ансамбля песни и пляски имени В.С.Локтева Леонид Фрадкин, главный балетмейстер ансамбля Марина Егорова и главный хормейстер ансамбля Анна Аверьяненко;
  • писатель, гендиректор издательства «Проспект» Леонид Рожников

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Ольга Сливченко
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