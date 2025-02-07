«Знание» наградило 70 лекторов — учителей года и организатора выставок о СВО

Призёрами всероссийского конкурса «Знание. Лектор» 2024–2025 годов стали учителя года, победители конкурса «Лидеры России», а также лучший вожатый и миссис Пермский край, удостоенные наград в различных номинациях. Церемония награждения состоялась в Национальном центре «Россия». В общей сложности 70 лауреатов получат по 250 тысяч рублей на развитие своего образовательного контента.

Церемония награждения прошла в Национальном центре «Россия». Фото © VK / «Знание. Лектор»

Лауреатом награды за вклад в просвещение в сфере географии и туризма стала Полина Лобанова, руководитель магистерской программы «Физическая океанография и биопродуктивность океанов и морей» (ФОБОС). В номинации «История и сохранение исторической памяти» победили учитель года Костромской области Станислав Аманов, а также Наталья Дегтярева, организатор встреч с участниками специальной военной операции и выставок, посвящённых СВО.

Церемония награждения прошла в Национальном центре «Россия». Фото © VK / «Знание. Лектор»

Просветительскую награду в сфере «Карьера и саморазвитие» получили победитель всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов Юлия Гребенникова и обладатель Первой национальной премии «Россия — мои горизонты» Дарья Гроза.

Среди лучших лекторов в номинации «Культура и искусство» самым молодым лауреатом стал 18-летний призёр всероссийского конкурса «Большая перемена», студент 2024 года Кирилл Касьянов. Он разделил пьедестал почёта с Владиславом Миусовым, лауреатом конкурса профессионального мастерства в номинации «Наставник будущих педагогов».

Жюри конкурса отметило также достижения министра молодёжной политики Самарской области Татьяны Никулиной в сфере медиа, коммуникации и цифровой грамотности.

За вклад в просвещение в области медицины и психологии были награждены лауреат президентской премии по поддержке талантливой молодежи Юлиана Борейша, победительница конкурса на звание лучшей медицинской сестры Полина Бухмирова, а также победительница трека «Здравоохранение» всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Анна Спиваковская.

Среди лауреатов в номинации «Наука и технологии» выделяется победительница трека «Наука» конкурса «Лидеры России» Мария Вольман. В сфере «Педагогика, образование и наставничество» награды получили создатель просветительского проекта для школьников и педагогов «Урок в большом городе» Андрей Белышев, лауреат национальной премии «Патриот» в номинации «Сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей» Дмитрий Жирков, а также лучший вожатый и наставник всероссийского проекта профессионального мастерства «Лига вожатых» Валерия Симанская.

За вклад в области спорта и здорового образа жизни премию получила победительница конкурса «Грани успеха» и миссис Пермский край (2021) Наталья Гладких. В сфере экологии лучшими лекторами были признаны финалист конкурса «Лидеры России» Наталия Полозова, а также победитель всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы» в номинации «За достижения в просветительской деятельности» (2020) Юрий Холопов, который стал самым возрастным лауреатом конкурса — ему 55 лет.

Среди лауреатов, победивших в номинации «Юриспруденция», — создатель социального проекта «Школа грамотного гражданина» Дмитрий Меньков и победитель всероссийского конкурса «Лучший преподаватель дисциплины «Основы российской государственности» в вузах Артур Шармоянц.