Кириенко: Более 50 млн просмотров зафиксировано на марафоне «Знание. Первые»

Уже более 50 миллионов человек посмотрели лекции марафона «Знание. Первые». Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко рассказал о проведении марафона «Знание. Первые». Видео © Life.ru

«81% тех, кто смотрел и слушал лекции марафона, сказал, что знакомство с ведущими управленцами страны увеличило их уверенность в выборе своей профессии. 81% участников отметил, что это им помогло и они почувствовали себя увереннее. Каждый лектор, выходящий на сцену марафона, — это образец для подражания. 90% участников заявили, что гордятся своей страной после общения с такими управленцами», — сказал Кириенко.

Он отметил, что важно, когда крупные руководители становятся для студентов живыми людьми. Тогда, по его словам, они могут быть образцом для подражания.