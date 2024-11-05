Блогеры откачали манекен Леонардо на марафоне «Знание. Первые»

Российские блогеры откачали манекен Леонардо в рамках мастер-класса по тактической медицине на марафоне «Знание. Первые». Мероприятие, в котором приняли участие Арина Дубкова, Денис Башакин, Людмила Юдина и Дзамболат Камболов, организовал центр «ВОИН», оно проходит в центральном выставочном зале «Манеж».

Блогеры откачивают манекен Леонардо на марафоне «Знание. Первые». Видео © Life.ru

Изюминкой площадки, которая открылась в День народного единства, стала зона тактической медицины, где любой желающий может научиться основам реанимации, а также освоить приёмы первой помощи на роботах-манекенах. Одного из них, кстати, зовут, Леонардо.

«Программу, которую «ВОИН» покажет на марафоне, будет полезной именно для молодой аудитории. Главное её назначение — дать военно-прикладные навыки, которые могут пригодиться в экстренных ситуациях — не только на службе в армии, но и в повседневной жизни. Например, кто-то за столом подавился, начал задыхаться, терять сознание — у вас есть считаные секунды, чтобы спасти человека. И без навыков первой помощи не обойтись», — отметил председатель правления центра «ВОИН», депутат Госдумы, герой ЛНР Виктор Водолацкий.

Кроме того, посетителям предлагают разобрать и собрать автомат АК-74М и пистолет Макарова, а также попробовать себя в роли стрелка в лазерном тире и даже создать собственный беспилотник.

Марафон «Знание. Первые» станет центром притяжения для молодёжи со всей страны. Ожидается, что площадку посетят 15 тысяч человек. Их ждут встречи с блогерами и лекции первых лиц различных сфер жизни.