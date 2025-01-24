Победа в двух номинациях: Фонд «Росконгресс» стал лауреатом премии EFEA AWARDS

Фонд «Росконгресс» получил премии в области событийной индустрии России EFEA Awards, одержав победу сразу в двух номинациях: «Организатор года» и «Проект года» Конгрессы (Петербургский международный экономический форум). Торжественная церемония награждения прошла в рамках XIV Евразийского Ивент Форума. Победители были определены на основе анализа публикаций в российских СМИ, где упоминались форумы, выставки, конгрессы, фестивали, организаторы мероприятий и места для проведения событий.

«Награды, которыми отмечен Фонд «Росконгресс», подтверждают профессионализм команды, качество реализации проектов и, конечно, уровень организуемых событий. Фонд как крупнейший организатор мероприятий за годы своей деятельности стал «Знаком качества», о чём свидетельствует признание экспертов отрасли. Событийная индустрия в России развивается стремительными темпами, и я уверен, что с такими креативными и инициативными людьми, работающим в сфере организации мероприятий, и их подходом к делу в нашей стране будет появляться всё больше крупных мероприятий высочайшего уровня», – отметил председатель правления, директор «Росконгресса» Александр Стуглев.

В 2025 году премия EFEA AWARDS присуждена компаниям и проектам федерального и регионального уровней в различных номинациях. В номинации «Проект года» Выставки победил ИННОПРОМ, Екатеринбург. В «Проекте года» Выставки. Регион — ЮГАГРО, Краснодар. В «Проекте года» Конгрессы – Петербургский международный экономический форум, Санкт-Петербург. В «Проекте года» Конгрессы. Регион – Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье», Сибай.

«Площадкой года» стал ЦВК «Экспоцентр», Москва. «Площадкой года». Регион – «Нижегородская ярмарка», Нижний Новгород. В номинации «Организатор года» победил Фонд «Росконгресс». В номинации «Организатор года». Регион – ЭкспоИвентс, Новосибирск. В номинации «Событие года» – фестиваль «Путешествие в Рождество», Москва. В номинации «Событие года». Регион – мультижанровый фестиваль «Столица закатов», Нижний Новгород.

«Открытием года» стал Международный симпозиум «Создавая будущее» в Москве. А «Открытием года». Регион – Международная туристическая выставка-форум «Интурмаркет Байкал» в Иркутске.

Агентство развития Мончегорска было отмечено специальной наградой «За инновационный подход к продвижению дестинации». ВДНХ получил признание и специальную награду «За вклад в развитие дестинации в России». Специальной награды «За вклад в развитие событийной индустрии имени Сергея Николаевича Трофимова» в 2025 году удостоена компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл», которая в этом году отмечает 10-летний юбилей.

Премия EFEA Awards, неофициально названная участниками рынка событийной индустрии и профессиональными СМИ «Оскаром индустрии встреч», была учреждена в 2015 году. Номинантами и победителями премии становятся российские проекты и площадки, которые наиболее успешно проявили себя в течение года.