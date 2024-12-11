Объявлены победители XXII премии «ТОП-1000 российских менеджеров»

10 декабря в театре «Геликон-Опера» наградили победителей «ТОП-1000 российских менеджеров». Академики премии определили имена лучших управленцев России в 19 номинациях в более чем 20 отраслях экономики. Впервые в истории проекта награды вручены «Лучшему директору по кибербезопасности» и «Лучшему директору по внутрикорпоративным коммуникациям». В этом году торжественная церемония награждения приурочена к 25-летнему юбилею Ассоциации менеджеров, выступающей организатором мероприятия.

«Каждый год премия «ТОП-1000 российских менеджеров» становится ярким событием в нашем календаре и важной вехой на пути к признанию выдающихся достижений в области управления. Мы собираемся здесь, чтобы чествовать тех топ-менеджеров, чей профессионализм и преданность делу вдохновляют все наше бизнес-сообщество», — поделился президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

Уже более двух десятилетий Ассоциация менеджеров выявляет и поощряет выдающиеся управленческие практики в России. С 2003 года премия выступает эффективным инструментом оценки профессиональной репутации управленцев высшего звена, признанным экспертным бизнес-сообществом. Проект «ТОП-1000 российских менеджеров» включает в себя рейтинг, который публикуется на страницах газеты «Коммерсантъ», и одноимённую премию.

180 постоянных членов Академии премии – представители бизнеса, СМИ, экспертного сообщества – ежегодно в формате закрытого голосования определяют тех, кто внёс наиболее заметный вклад в развитие своих компаний, отрасли и экономики в течение года. Номинантами премии могут стать только лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях, занявшие первые места в рейтинге.

В 2024 году на звания лучших директоров в своей сфере претендовали почти 300 номинантов. Имена победителей объявляют на премии, которая из года в год подтверждает статус самого ожидаемого и значимого события в российской деловой среде. Всего за время существования проекта его лауреатами стали более 18 тысяч руководителей. В этом году торжественную церемонию премии «ТОП-1000 российских менеджеров» посетили более 700 гостей. Ведущими церемонии выступили актриса и телерадиоведущая Алла Довлатова и радиоведущий Иван Соловьёв, ведущие Вечернего шоу на «Русском Радио».