Опубликован XXV рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»
24 сентября 2024 года на площадке Цифрового Делового Пространства состоялась пресс-конференция, посвящённая публикации рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», который в 25-й раз организует Ассоциация менеджеров при поддержке издательского дома «Коммерсантъ».
В этом году имена лучших управленцев страны опубликованы в 18 функциональных и 22 отраслевых направлениях, а среди новых номинаций — «Директор по кибербезопасности» и «Директор по внутрикорпоративным коммуникациям». Как отметил президент Ассоциации Дмитрий Зеленин, за четверть века рейтинг стал источником вдохновения и примером для многих.
«Сегодня вместе с вами мы открыли ещё одну новую главу в истории нашего многолетнего проекта... И сегодня в «ТОП-1000» мы снова представим новые имена, яркие истории успеха, инновационные подходы и лучшие практики в менеджменте», — выступил с заявлением президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.
По словам Зеленина, самый ожидаемый бизнес-рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» является не только эффективной системой оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена, но и аналитическим инструментом. Статистические данные позволяют выявлять актуальные тренды и трансформационные процессы в российском бизнесе.
Ранее в Санкт-Петербурге прошёл Евразийский женский форум. Он проводился с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин также выступил для участниц, передав привет от президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, с котором пообщался незадолго до обращения.