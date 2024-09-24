Опубликован XXV рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»

24 сентября 2024 года на площадке Цифрового Делового Пространства состоялась пресс-конференция, посвящённая публикации рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», который в 25-й раз организует Ассоциация менеджеров при поддержке издательского дома «Коммерсантъ».

В этом году имена лучших управленцев страны опубликованы в 18 функциональных и 22 отраслевых направлениях, а среди новых номинаций — «Директор по кибербезопасности» и «Директор по внутрикорпоративным коммуникациям». Как отметил президент Ассоциации Дмитрий Зеленин, за четверть века рейтинг стал источником вдохновения и примером для многих.

«Сегодня вместе с вами мы открыли ещё одну новую главу в истории нашего многолетнего проекта... И сегодня в «ТОП-1000» мы снова представим новые имена, яркие истории успеха, инновационные подходы и лучшие практики в менеджменте», — выступил с заявлением президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

По словам Зеленина, самый ожидаемый бизнес-рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» является не только эффективной системой оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена, но и аналитическим инструментом. Статистические данные позволяют выявлять актуальные тренды и трансформационные процессы в российском бизнесе.