Путин назвал русскую культуру нитью, связывающей поколения

Русская культура является тем связующим звеном, которое объединяет поколения в нашей стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения премий представителям культуры в Кремле.

«Её гуманистические и нравственные идеалы служат нерушимой связующей нитью для всех поколений просветителей и творцов, поэтому мы чествуем в рамках одной торжественной церемонии маститых и молодых мастеров культуры — тех, кто уже многие годы работает, посвящает свои произведения детям и юношеству, и тех, кто заслужил признание уже с первых шагов в искусстве», — сказал Путин.