Путин назвал русскую культуру нитью, связывающей поколения
Путин: Русская культура является связующим звеном между поколениями
Русская культура является тем связующим звеном, которое объединяет поколения в нашей стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения премий представителям культуры в Кремле.
В Кремле началась церемония вручения премий молодым деятелям культуры и за произведения для детей и юношества. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Глава государства подчеркнул, что награждённые лауреаты «своими талантами и достижениями подтверждают неугасимую важность традиций и ценностей, которые являются основой нашей культуры».
«Её гуманистические и нравственные идеалы служат нерушимой связующей нитью для всех поколений просветителей и творцов, поэтому мы чествуем в рамках одной торжественной церемонии маститых и молодых мастеров культуры — тех, кто уже многие годы работает, посвящает свои произведения детям и юношеству, и тех, кто заслужил признание уже с первых шагов в искусстве», — сказал Путин.
Как ранее сообщал Life.ru, церемония вручения премии в области литературы и искусства для детей и юношества проходит в Екатерининском зале Кремля. Она приурочена ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
Life.ru