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25 марта, 13:26

Путин назвал русскую культуру нитью, связывающей поколения

Путин: Русская культура является связующим звеном между поколениями

Русская культура является тем связующим звеном, которое объединяет поколения в нашей стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения премий представителям культуры в Кремле.

В Кремле началась церемония вручения премий молодым деятелям культуры и за произведения для детей и юношества. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава государства подчеркнул, что награждённые лауреаты «своими талантами и достижениями подтверждают неугасимую важность традиций и ценностей, которые являются основой нашей культуры».

«Её гуманистические и нравственные идеалы служат нерушимой связующей нитью для всех поколений просветителей и творцов, поэтому мы чествуем в рамках одной торжественной церемонии маститых и молодых мастеров культуры — тех, кто уже многие годы работает, посвящает свои произведения детям и юношеству, и тех, кто заслужил признание уже с первых шагов в искусстве», — сказал Путин.

Как ранее сообщал Life.ru, церемония вручения премии в области литературы и искусства для детей и юношества проходит в Екатерининском зале Кремля. Она приурочена ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.

Стали известны лауреаты премий президента для молодых деятелей культуры
Стали известны лауреаты премий президента для молодых деятелей культуры
Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
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