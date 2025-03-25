Путин вручает в Кремле премии молодым деятелям культуры

Церемония вручения премии в области литературы и искусства для детей и юношества за 2024 год прошла в Екатерининском зале Кремля. Она приурочена ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта. Лауреаты вскоре получат награды из рук президента России Владимира Путина.

Эти президентские премии вручаются в конце марта. Имена победителей были объявлены накануне на пресс-конференции в ТАСС. Премия, учреждённая 3 февраля 2011 года, присуждается молодым авторам до 35 лет за выдающиеся достижения в искусстве, библиотечном и музейном деле, а также за сохранение культурного наследия. С 2020 года размер премии составляет 5 миллионов рублей. Она может быть присуждёна как индивидуально, так и группе до трёх человек.

С 2013 года премия за произведения для детей и юношества отмечает талантливые литературные и художественные работы, а также проекты, направленные на гражданско-патриотическое и культурное воспитание молодого поколения. Лауреаты обеих премий получают диплом, почетный знак и удостоверение, а также фрачный знак.