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15 февраля, 23:05

В Москве прошла церемония вручения «Евразийской философской премии — 2025»

В Москве прошла церемония вручения «Евразийской философской премии — 2025». Мероприятие проводится уже второй год при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Одним из лауреатов стал доктор философских наук и ветеран Великой Отечественной войны Давид Дубровский. Он был удостоен специальной награды «Поколение Победителей» за выдающиеся достижения в гуманитарных науках и героическую службу в годы войны.

Премию «Поколение Победителей» получил ветеран Великой Отечественной войны Давид Дубровский. Фото © philosophyprize

Премию «Поколение Победителей» получил ветеран Великой Отечественной войны Давид Дубровский. Фото © philosophyprize

Совет премии, в который входят учёные из 20 ведущих университетов России и стран СНГ, отметил, что награда Дубровского символизирует связь между воинским подвигом и интеллектуальным вкладом в развитие общества.

Также специальную премию «За мужество в философии» получило Луганское философское общество. Эта организация, существующая уже 23 года, продолжает свою работу в условиях военного конфликта. Её члены совмещают научную деятельность с защитой Родины, демонстрируя невероятную стойкость и преданность своему делу.

Премию «За мужество в философии» получило Луганское философское общество. Фото © philosophyprize

Премию «За мужество в философии» получило Луганское философское общество. Фото © philosophyprize

После событий 2014 года общество выпустило пять сборников докладов. Эти материалы были признаны не только в новых российских регионах, но и во всей стране.

Путин наградил молодых учёных премиями в области науки и инноваций
Путин наградил молодых учёных премиями в области науки и инноваций

Ранее стало известно, что организаторы Всероссийской муниципальной премии «Служение» завершили приём заявок, в этом году их было 41 313 — как индивидуальных, так и командных. При этом количество заявок выросло более чем в два раза. Напомним, что премия «Служение» была учреждена по поручению президента РФ Владимира Путина. Награда присваивается представителям муниципального сообщества.

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freepik

Артём Гапоненко
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