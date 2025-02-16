В Москве прошла церемония вручения «Евразийской философской премии — 2025». Мероприятие проводится уже второй год при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Одним из лауреатов стал доктор философских наук и ветеран Великой Отечественной войны Давид Дубровский. Он был удостоен специальной награды «Поколение Победителей» за выдающиеся достижения в гуманитарных науках и героическую службу в годы войны.

Премию «Поколение Победителей» получил ветеран Великой Отечественной войны Давид Дубровский. Фото © philosophyprize

Совет премии, в который входят учёные из 20 ведущих университетов России и стран СНГ, отметил, что награда Дубровского символизирует связь между воинским подвигом и интеллектуальным вкладом в развитие общества.

Также специальную премию «За мужество в философии» получило Луганское философское общество. Эта организация, существующая уже 23 года, продолжает свою работу в условиях военного конфликта. Её члены совмещают научную деятельность с защитой Родины, демонстрируя невероятную стойкость и преданность своему делу.

Премию «За мужество в философии» получило Луганское философское общество. Фото © philosophyprize