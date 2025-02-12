Число претендентов выросло вдвое: На премию «Служение» поступило более 41 тысячи заявок
На премию «Служение» поступило более 41 тысячи заявок
Организаторы Всероссийской муниципальной премии «Служение» завершили приём заявок, в этом году их было 41 313 — как индивидуальных, так и командных. При этом количество заявок выросло более чем в два раза. Для сравнения, в 2024-м на соискание поступила около 19 тысяч заявок.
«Этот год подтвердил востребованность премии: количество заявок выросло более чем в два раза, появились новые номинации, а возможность участия теперь есть как у индивидуальных соискателей, так и у команд. В числе нововведений — номинация «Мужество и героизм — на благо служения Родине». Здесь мы отметим сотрудников муниципалитетов, которые находятся в зоне СВО, на передовой и в приграничных регионах», — отметил замглавы управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв.
Заявочная кампания началась 17 декабря 2024 года и завершилась 9 февраля. В этом году Наблюдательный совет премии скорректировал структуру номинаций с учётом пожеланий соискателей и актуальных приоритетов муниципального развития. Премия «Служение» охватила десять номинаций, которые отражают ключевые акценты государственной политики.
Самой востребованной стала номинация «Развитие территории — благополучие жителей», она собрала 8 439 заявок. В ней представлены проекты и решения по благоустройству, инфраструктурному развитию и повышению качества жизни горожан. Также отмечена новая номинация — «Великое наследие — для будущих поколений». Она объединила 7 805 проектов, которые направлены на сохранение исторической памяти, развитие патриотического воспитания и увековечивание подвига героев.
Организаторы премии добавили, что больше всего заявок отправили жители ЦФО — 9 617. Самым активным регионом округа уже второй год подряд оказалась Московская область (1 378 заявок).
Напомним, что премия «Служение» была учреждена по поручению президента РФ Владимира Путина. Награда присваивается представителям муниципального сообщества. В 2024 году россияне отдали за номинантов почти три миллиона голосов.