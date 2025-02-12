Число претендентов выросло вдвое: На премию «Служение» поступило более 41 тысячи заявок

Организаторы Всероссийской муниципальной премии «Служение» завершили приём заявок, в этом году их было 41 313 — как индивидуальных, так и командных. При этом количество заявок выросло более чем в два раза. Для сравнения, в 2024-м на соискание поступила около 19 тысяч заявок.

«Этот год подтвердил востребованность премии: количество заявок выросло более чем в два раза, появились новые номинации, а возможность участия теперь есть как у индивидуальных соискателей, так и у команд. В числе нововведений — номинация «Мужество и героизм — на благо служения Родине». Здесь мы отметим сотрудников муниципалитетов, которые находятся в зоне СВО, на передовой и в приграничных регионах», — отметил замглавы управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв.

Заявочная кампания началась 17 декабря 2024 года и завершилась 9 февраля. В этом году Наблюдательный совет премии скорректировал структуру номинаций с учётом пожеланий соискателей и актуальных приоритетов муниципального развития. Премия «Служение» охватила десять номинаций, которые отражают ключевые акценты государственной политики.

Самой востребованной стала номинация «Развитие территории — благополучие жителей», она собрала 8 439 заявок. В ней представлены проекты и решения по благоустройству, инфраструктурному развитию и повышению качества жизни горожан. Также отмечена новая номинация — «Великое наследие — для будущих поколений». Она объединила 7 805 проектов, которые направлены на сохранение исторической памяти, развитие патриотического воспитания и увековечивание подвига героев.