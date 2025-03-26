Семенович получила медаль «За труды в культуре и искусстве» по указу Путина
Российский лидер Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ 25 марта появился на официальном портале правовой информации.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: медалью «За труды в культуре и искусстве» <…> Семенович Анну Григорьевну», — гласит документ.
Также в День работника культуры Путин присвоил звания народных артистов России Максиму Аверину, Лидии Вележевой, Александру Олешко и Анне Михалковой. Актёра Кирилла Пирогова же президент удостоил ордена «За заслуги в культуре и искусстве».
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