Семенович получила медаль «За труды в культуре и искусстве» по указу Путина

Российский лидер Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ 25 марта появился на официальном портале правовой информации.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: медалью «За труды в культуре и искусстве» <…> Семенович Анну Григорьевну», — гласит документ.